Santa Comba pide al Sergas que restituya el servicio de nutricionista en el PAC de la capital del municipio

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, remitió este jueves un escrito al Sergas en el que le solicita el restablecimiento del servicio de nutricionista que hasta el pasado 28 de febrero se venía prestando en el Punto de Atención Continuada de la capital del municipio.



El regidor asegura que la solicitud es consecuencia de las muchas quejas recibidas de los vecinos y recuerda que el servicio en cuestión daba cobertura a los municipios de Santa Comba, Negreira, Mazaricos y A Baña, para lo cual un profesional atendía tres días a la semana en la capital xalleira y otros dos en Negreira.

“Este servizo daba cobertura a unha poboación de preto de 24.000 habitantes, tendo agora que desplazarse no caso de Santa Comba a Noia, no de Mazaricos a Muros e no de Negreira e a Baña, a Santiago”, explica el alcalde.



Por ello, pide que se vuelva a la situación anterior para evitar esos desplazamientos a los usuarios y tener una atención sanitaria más próxima.

Jubilación



Por otra parte, el regidor xalleiro ofreció el pasado miércoles una recepción a Celia Lois Suárez, empleada municipal del área de limpieza, con motivo de su jubilación.



Alberto Romar, en nombre de toda la corporación, le agradeció su trabajo y compromiso durante más de 30 años y la obsequió con un libro de la Historia de Santa Comba, el pin de oro del Concello y un centro floral.