Vimianzo estrena el mirador Furna do Sapo para “voar sobre a ría de Camariñas”

El Concello de Vimianzo celebró este viernes la inauguración de Furna do Sapo, un nuevo mirador en Cereixo, sobre la ría de Camariñas, diseñado para poner en valor la riqueza natural y paisajística de la zona, promoviendo el turismo sostenible y creando un espacio de contemplación único para vecinos y visitantes.



El acto de inauguración contó con la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares; el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; el presidente del GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo; alcaldes de la comarca, así como otras autoridades y miembros de la corporación y vecinos. Además, el acto contó con la actuación musical de Irma Macías y Luis Pinto.

El mirador ofrece unas vistas espectaculares



El nuevo mirador está situado en un enclave privilegiado a casi 80 metros de altura sobre la ría de Camariñas. Ofrece unas vistas espectaculares de la desembocadura del río Grande, las playas y calas del entorno, con el océano Atlántico como telón de fondo. Cuenta con una estructura metálica ligera sostenida por dos apoyos de hormigón armado ocultos. Dispone también de una plataforma de madera maciza de 38 metros cuadrados, integrada de forma armoniosa en el espacio natural.



“Hoxe inauguramos non só unha obra, senón unha nova experiencia para gozar da nosa contorna”, afirmó la alcaldesa, Mónica Rodríguez. “Este miradoiro é un símbolo do noso compromiso coa promoción do noso territorio e coa posta en valor do noso patrimonio cultural. Queremos que quen visite este lugar sinta que está a voar sobre a ría, admirando a súa beleza única”, añadió.



Además del mirador, la actuación incluyó la construcción de una explanada de acceso con muro de contención de granito, pavimentación con ‘xabre’ y una zona de aparcamiento, facilitando el acceso al nuevo espacio. El mirador ha tenido un coste de 85.278,10 euros, financiado gracias a una ayuda de la Consellería do Mar a través del GALP Costa da Morte, en el marco de las ayudas que recibe del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura. El redactor del proyecto fue Pablo Blanco y la empresa encargada de la obra Construcciones Ogando.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, señaló que esta construcción contribuirá a poner en valor el patrimonio medioambiental de la ría de Camariñas, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de valorización de la cultura inmaterial pesquera gallega. Señaló que la previsión es que sea usado por unas 3.000 personas al año, además de ser ya uno de los puntos señalados en el mapa del Destino Starlight.