Vimianzo se convierte en capital radiofónica por un día

Vimianzo se convirtió este miércoles en la capital radiofónica con la emisión desde la Casa de Cultura del maratón que la Asociación Cultural y Pedagógica ‘Ponte... nas Ondas’ organizó para celebrar su 30 aniversario. Los otros puntos de emisión fueron Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ourense, Vigo, Valença do Minho y Lisboa.



En Vimianzo participaron catorce centros educativos de la Costa da Morte y el alumnado mostró su conocimiento sobre el patrimonio cultural e inmaterial durante siete horas en directo. La música popular y tradicional y los oficios artesanales fueron los grandes protagonistas del programa, aunque también se habló de otros asuntos como feminismo, microtoponimia o el mar, entre otros. Hubo entrevistas, diálogos y actuaciones musicales durante este programa especial.



Los centros participantes fueron el IES Maximino Romero (Baio) con el programa ‘Teatro lido de Labarta Pose en su centenario’; el O CPI As Revoltas (Cabana) con el programa ‘A música en Cabana’; el CEIP Labarta Pose (Baio) con ‘O mundo rural’; el CEIP Vila de Cee con ‘A escritura e a lingua galega’; el CEIP Milladoiro (Malpica) con ‘Pandereteiras de Malpica’; el IES Eduardo Pondal Ponteceso) con ‘A máquina do tempo’; Praia de Quenxe (Corcubión) con ‘O saber sabor da aldea’; Gándara-Sofán (Carballo) con ‘Patrimonio inmaterial de Verdillo’; As Forcadas (Corme) con ‘Percebeiros e redeiras’; San Vicenzo (Vimianzo) con ‘Feminismo’; el IES Pedra da Aguia (Ponte do Porto) con ‘O Encaixe’; el CPI Cabo da Area (Laxe) con ‘Influencia científica de Isidro Parga Pongal’; el CEIP Santa Eulalia de Dumbría con ‘Microtoponimia en Dumbría’; y el CPR Nosa Señora do Carme (Fisterra) con ‘O mar’.



Hasta Vimianzo se desplazó el director xeral de Centros y Recursos Humanos da Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez, para seguir en directo la emisión del programa, mientras que la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, lo hizo desde Santiago, quienes destacaron la importancia de la iniciativa.



La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez y la concejala de Cultura, Rosa Blanco, también aludieron a la necesidad de acercar la cultura a los más pequeños y mostraron su orgullo por la elección de su localidad.