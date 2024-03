Empiezan en el núcleo de Colúns, en Vimianzo, las obras de pavimentación

El Concello de Vimianzo ha dado comienzo a las obras de pavimentación del núcleo de Colúns, perteneciente a la parroquia de Treos, así como a la mejora de sus accesos, la canalización de pluviales y el saneamiento del lugar.



A lo largo de esta semana, se ha acercado hasta el lugar el concejal de Obras de Vimianzo, Miguel Ángel Pérez, que señalaba que es una mejora importante “tanto para o propio núcleo de Colúns como para poder acceder a el, incrementándose, deste xeito, as conexións entre diferentes puntos do noso municipio e favorecendo os desprazamentos da nosa veciñanza.”

El edil vimiancés también añadía al respecto de las obrasque “seguimos traballando polo noso rural e para incrementar servizos, mellorar as condicións de seguridade e de saneamento nestes núcleos.”



Las actuaciones tienen un presupuesto ligeramente superior a los cien mil euros e incluyen la pavimentación de una superficie de 1.355 metros cuadrados. A modo de cierre, se creará una cuneta transitable.

Además de los trabajos de canalización de pluviales y saneamiento del lugar, se contempla la apertura de gabias y la limpieza de salvagabias para garantizar así un drenaje correcto.

Las obras se completarán con señalización tanto horizontal como vertical y tienen un plazo de ejecución de seis meses.