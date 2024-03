Continúan las visitas guiadas por el patrimonio de Vimianzo

El Concello de Vimianzo continúa con la programación de las visitas guiadas por el patrimonio del municipio que ha organizado para esta Semana Santa, entre el 22 y el 31 de marzo.

Las visitas teatralizadas al castillo con Os Quinquilláns darán comienzo mañana jueves, a las 12.30 y a las 17.00; seguirán el viernes y el sábado a la misma hora, y el domingo 31 en horario de mañana, a las 12.30 horas. Las visitas guiadas por la fortaleza medieval también continuarán hasta el domingo.



Además, hoy y mañana seguirán las visitas a otros lugares emblemáticos del municipio, los Batáns de Mosquetín, el castro de As Barreiras y el puerto de Cereixo. El viernes está prevista una visita guiada al castro de As Barreiras a cargo del arqueólogo Tito Concheiro, con el título “Vimianzo no tempo, do castro ao castelo”.



Concheiro fue el encargado de dirigir las excavaciones en esta yacimiento, que se prevén continuar durante este año. Además, en el castillo desde la semana pasada se puede ver la exposición sobre los orígenes castreños del municipio, así como la tradicional Mostra de Artesanía en Vivo hasta el domingo 31 de marzo.