RIGIDO: "La artesanía gallega y el estilo urbano de Rels B se encuentran en nuestra colección"

Carla Barral y Javier González son dos jóvenes emprendedores que han apostado por crear piezas de joyería únicas, dando vida a Rigido. Con base en A Coruña, la firma que nació en 2020, acaba de lanzar una colaboración con el cantante, compositor y productor musical Rels B, uno de los artistas urbanos que está triunfando en la actualidad en España y en Latinoamérica.

¿Cómo surgió la colaboración entre Rigido y Rels B?

Conectamos con Rels B inicialmente a través de sus estilistas, quienes nos contactaron el pasado año cuando él tuvo un concierto en A Coruña para pedirnos piezas, ya que consideraban que podría encajar con la estética de nuestra marca. Cuando le mandamos las piezas le encantaron y mantuvimos el contacto directamente a través de redes sociales. Pasado un tiempo, le propusimos la idea de hacer una colaboración ya que, además, a nosotros nos encanta como artista. Así fue como comenzamos a trabajar con Dani y su manager Santi para sacar esta colección de 9 piezas bajo el nombre de “50% Mediterranean 50% Atlantic”.



¿Qué os inspiró a trabajar juntos en la colección “50% Mediterranean 50% Atlantic”?

Esta colección se inspira en la relación entre el Mar Mediterráneo, de dónde es Dani, y el Océano Atlántico, de dónde somos nosotros, explorando la conexión única entre ambos cuerpos de agua. Existe una teoría fascinante sobre la Crisis de Salinidad del Mesiniense, donde el mar Mediterráneo se redujo significativamente debido al cierre del Estrecho de Gibraltar, impidiendo la entrada de agua del océano Atlántico. Esto provocó la evaporación de grandes volúmenes de agua y la acumulación de gruesas capas de sal en el fondo del mar. Durante este tiempo, el Mediterráneo pudo haberse dividido en varios lagos salinos y áreas secas, algunas de estas estructuras salinas aún se pueden apreciar en cuevas y regiones del Mediterráneo en la actualidad. Con el movimiento de las placas tectónicas y la apertura del Estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo volvió a ser el mar que conocemos hoy en día.



¿Qué materiales predominan en esta nueva colección y por qué fueron elegidos?

En esta colección predominan la plata, las perlas y las circonitas en color negro y rojo. La plata es nuestra mayor seña de identidad, y trabajar con materiales nobles es esencial para nosotros. Hemos incorporado perlas, ya que creemos que encajan a la perfección con la estética de Rels B y la que queríamos transmitir a través de esta colección, transportándonos de alguna manera al mar. También hemos usado piedras para añadir color y evocar los impresionantes atardeceres y puestas de sol de las costas españolas, así como piedras oscuras que nos transportan a las profundidades del fondo marino.

¿Cómo describirías el estilo y la estética de “50% Mediterranean 50% Atlantic”?

Es un estilo que conjuga a la perfección ambas estéticas. En todas nuestra colaboraciones priorizamos mantener nuestra identidad, todo aquello que nos diferencia y nos hace ser la marca que somos, pero sin duda aportándole a esto la parte inspiracional del artista. Es por ello que nos parece la fusión perfecta entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, así como la fusión perfecta entre Rels B y Rigido.

¿Qué piezas destacan en esta colección y qué las hace especiales?

Al ser una colección cápsula de 9 piezas, creemos firmemente que todas son especiales y aportan relevancia a la narrativa de la colección. Sin embargo, el collar Flakk y el anillo Sunrise son dos piezas clave en nuestra colección “50% Mediterranean 50% Atlantic”.

¿Qué mensaje o sentimiento esperáis transmitir a través de esta colección?

El mensaje que tratamos de transmitir con todas nuestras colecciones es muy similar. Esperamos poder transmitir que desde la artesanía en Galicia, bajo la tradición orfebre, hemos podido colaborar con un gran artista como lo es Rels B. Para nosotros es muy importante poner en valor que la artesanía no se tiene que quedar solo en lo local, sino aspirar a un nivel global. Este mensaje impregna todo lo que hacemos en Rigido.

¿Cuál ha sido la reacción del público hasta ahora?

El público ha acogido muy bien la colección desde el principio. Hemos tenido muy buen público en Madrid en nuestra presentación de la colección, la hicimos el pasado 20 de junio en la tienda de Serrano de WOW Concept. Por otro lado, a nivel online nos está permitido llegar a países donde no teníamos tanta presencia como es el caso de México y nos está ayudando a consolidar nuestra presencia en países muy importantes como en Estados Unidos.

¿Cómo creéis que esta colaboración influirá en la percepción y posicionamiento de Rígido como marca?

Gracias al alcance de una estrella internacional como Rels B, esta colaboración es una excelente oportunidad para que Rigido pueda darse a conocer en muchos lugares nuevos, permitiendo expandir y difundir nuestro proyecto a una audiencia mucho más amplia.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos durante el proceso de diseño y producción de esta colección?

Hemos tenido la suerte de tener una colaboración muy fluida gracias a Dani y a su equipo que nos han hecho el trabajo mucho más fácil y no por ello no hemos sufrido grandes desafíos. En cuanto al diseño no hemos tenido ninguna complicación, pero en el proceso de producción podríamos destacar una nueva incorporación que hemos hecho como es el pavé, el degradado de piedras en los collares.

Sin embargo, solemos hacer este tipo de colaboraciones con tiempos bastante ajustados para poder adaptarnos a las salidas que tenemos planteadas, por lo que este podría ser uno de nuestros grandes desafíos.

Nuestro equipo de artesanos gallegos nos ayuda a cumplir con tiempos de producción cortos, anteponiendo sobre todo la calidad.