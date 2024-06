El exalcalde Juan Bautista Santos Ramos ya tiene una calle con su nombre en Camariñas

El exalcalde de Camariñas Juan Bautista Santos Ramos, fallecido hace un año, cuenta desde este sábado con una avenida del callejero de la villa de los encajes que lleva su nombre.

La alcaldesa Sandra Insua fue la encargada de descubrir la correspondiente placa tras aprobarse por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado con anterioridad la propuesta del grupo de gobierno de rebautizar la anterior Avenida Eugenio López.



La regidora también se encargó de defender la iniciativa en el salón de sesiones, destacando “a súa calidade humana, a súa capacidade para escoitar e a súa dedicación aos veciños e veciñas de Camariñas, que o fixeron merecedor do respecto e o cariño de todos. Juan Bautista dedicou toda a súa vida a conseguir o benestar e o progreso da nosa vila, deixando unha pegada indeleble no corazón de todos nós”, dijo.



Durante su intervención Insua hizo un repaso por los muchos logros conseguidos por Santos Ramos durante sus 24 años al frente de la Alcaldía, apuntando que “grazas ao seu esforzo e dedicación, Camariñas conta con moitas das infraestruturas das que dispón hoxe en día”.



Entre los logros del exregidor, la alcaldesa aludió a la construcción de la escuela infantil, al centro de salud de Ponte do Porto, a la red de abastecimiento de Camelle y Arou, la reforma de la plaza de San Xurxo, la ampliación de los acceso al puerto y del dique de Camelle, la traída de aguas a Santa María, el instituto, el paseo de Ponte do Porto, el de Camelle , el campo de fútbol de Camariñas, la Casa de Pedra, el Museo do Encaje...”.

Impulsor del encaje



Tamén hizo hincapié en que “el foi o verdadeiro impulsor da Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebrou por primeira vez no 1991. El quería poñer en valor ás nosas palilleiras e o encaixe e conseguiuno, agora a Mostra é unha pasarela de moda internacional e o encaixe é un produto exclusivo que usan os máis distinguidos deseñadores para darlle valor ás súas coleccións”.



Las loas de Sandra Insua hacia el que fue alcalde de Camariñas desde 1983 hasta 2007 no terminaron ahí.

“E, por suposto, tamén foi el, quen se non, quen impulsou a primeira Escola Taller da Costa da Morte. Unha escola que se inaugurou en 1992 e onde moitos camariñáns e camariñanas se formaron e despois desenvolveron a súa vida profesional en sectores como o da carpintería, o encaixe ou a acuicultura”, apuntó la mandataria local.





Ínsua cerró su intervención diciendo que “Este xesto simboliza o noso agradecemento e admiración por todo o que fixo por nós. Juan Bautista non só foi un gran alcalde, senón tamén un home exemplar, un amigo, cuxa entrega e devoción seguirán inspirándonos durante moitos anos”.



Al pleno extraordinario asistieron todos los integrantes de la corporación municipal, así como muchos vecinos, que también se desplazaron al término de la reunión hasta el lugar de la avenida en el que se descubrió la placa con el nombre de Juan Bautista Santos Ramos.