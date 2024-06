El BNG informa a las mariscadoras de Camariñas de su iniciativa sobre la repoblación de los bancos

El diputado del BNG en la Costa da Morte, Óscar Ínsua, se reunió este jueves con las mariscadoras de Camariñas para trasladarles que su formación viene de exigirle a la Xunta la repoblación de los bancos marisqueros gallegos, entre ellos los de la ría camariñana.



Ínsua. que estuvo acompañado por el portavoz del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, también la comunicó a las trabajadoras del mar que los nacionlistas solicitaron en el Parlamento que la Xunta “convoque de inmediato as axudas para a repoboación dos bancos marisqueiros e levar a cabo a súa resolución no prazo máis breve posíbel, tendo en conta que o período de cultivo é inminente, polo que é preciso habilitar a corresponde partida económica para adiantar o importe desas axudas ao sector, tomando como base para o anticipo as concedidas en anos anteriores.”



El parlamentario recuerda que la pasada semana el BNG preguntó en la Cámara Gallega a la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro por las cantidades de simiente y los plazos que se barajan para la ría de Camariñas, así como por los informes para investigar los índices de mortandad de marisco, principalmente en el caso del berberecho y la almeja.



Óscar Ínsua denuncia esta semana en la Comisión de Pesca que el informe de Tragsa “non existe, e as conclusións ás que se referíu a directora xeral non aparecen por ningún lado”, y avanzó que lo pedirán por escrito, “pois na Confraría de Camariñas non saben nada, e as mariscadoras tampouco”.