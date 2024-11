Los reyes reciben a los olímpicos con la dana en mente: "Hay que ayudar desde el deporte"

Los reyes han recibido este miércoles a deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en los Juegos de París para transmitirles su felicitación por las medallas logradas y, al mismo tiempo, valorar la solidaridad que el mundo del deporte está mostrando hacia los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana.



El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo de Madrid, donde don Felipe y doña Letizia han mantenido una charla con el centenar de atletas que han asistido a la cita, a los que el jefe del Estado ha dirigido unas palabras como reconocimiento a su labor.



"Nos habéis ilusionado muchísimo. Agradeceros y felicitaros por lo conseguido. Todos habéis tenido un despliegue de esfuerzo, de valores y de deportividad que nos llena de orgullo", ha remarcado el rey ante la delegación, encabezada por la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el del Paralímpico, Alberto Durán.



España obtuvo en París 18 medallas -cinco oros, cuatro platas y nueve bronces- y en los Paralímpicos, 40 -siete de oro, once de plata y veintidós bronces-.



Además de elogiar la participación olímpica, don Felipe se ha referido a la tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana con las inundaciones y ha destacado el papel que el mundo del deporte está teniendo a la hora de colaborar para reparar los daños.



"Ha sido un golpe muy fuerte. Muchos deportistas de la zona no han podido venir, algunos sí. Pero a todos ellos y todo el mundo del deporte que se ha visto afectado directamente, queremos que sintáis, y que sintamos todos, que también hay que ayudar desde el deporte, como se está demostrando estos días", ha remarcado.



Según el monarca, "el trabajo en equipo y la solidaridad" son valores que conocen muy bien los deportistas y "algo que también tienen que demostrar hacia afuera con la sociedad en estos momentos de manera muy clara con los afectados por la dana".



Entre los asistentes a la recepción ha estado la atleta granadina María Pérez, doble medallista en París, quien viajó hace unos días a la zona afectada de Valencia con un camión y dos furgonetas con material de primera necesidad.



"A María Pérez deportista la dejé en un cajón, con sus medallas y entrenamientos, y estaba la María persona. Tengo una vocación y es que me gusta ayudar a los demás e intento hacer todo lo que está en mis manos. Dí todo lo que tenía e, incluso, un poco más. Me siento afortunada de haber podido ayudar", ha comentado Pérez a la prensa.



Según la marchadora granadina, hubo gente que se ha quedado sin nada que se abrazaba a ella cuando les facilitaba un plato de comida caliente. "Van a necesitar mucha ayuda en estos meses", ha añadido Pérez para hacer ver que la colaboración se tiene que extender a medio y largo plazo.



El taekwondista madrileño Adrián Vicente fue otro de los que se desplazó a distintos pueblos de Valencia el pasado fin de semana para ayudar con alimentos, ropa y material a conocidos que lo han perdido todo.

"Hice el entreno por la mañana y después viajé con un amigo en una furgoneta", ha relatado Vicente, quien el lunes reanudó su preparación deportiva.



La gimnasta valenciana Míriam Martínez, natural de la Pobla de Vallbona, ha lamentado "no haber podido ayudar". "Me hubiera gustado", ha apuntado Martínez, cuya familia no se ha visto damnificada.



Entre los deportistas recibidos por los reyes ha estado la jugadora de bádminton Carolina Marín, quien protagonizó una de las imágenes de los Juegos de París tras la grave lesión de rodilla que sufrió en las semifinales.



A las autoridades se ha unido Miguel Carballeda, quien cedió la presidencia del Comité Paralímpico a Durán el pasado 25 de octubre después de dos décadas de mandato.