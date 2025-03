Montoya, el concursante de La isla de las tentaciones, no ha muerto

“Descansa en paz mi querido Montoya. Eres y serás siempre el mejor Jose” (sic). Estos son algunos de los mensajes que están circulando en redes sociales como TikTok en las últimas horas. En ellos se da por muerto al carismático concursante de La isla de las tentaciones, José Montoya, quien ha dado la vuelta al mundo por sus actuaciones en el programa.

Sin embargo, esto es falso. El concursante de La isla de las tentaciones José Montoya no ha muerto. El andaluz se encuentra bien de salud, como se puede ver en sus últimas publicaciones de Instagram. Además, el propio Montoya ha desmentido estas acusaciones desde sus historias de dicha red social y ha asegurado que tomará medidas legales.



Es falso que Montoya haya muerto, a 5 de marzo de 2025

Para comprobar la veracidad de la información, desde INFOVERITAS se ha acudido al perfil oficial del concursante. En el momento de la investigación, había compartido historias desde su perfil posteriores a la noticia de su fallecimiento, difundida en diversas redes sociales ayer, 5 de marzo.

De hecho, en las historias siguientes a la que se adjunta, el propio concursante desmiente las noticias falsas sobre su fallecimiento: “Tengo que pasarme por aquí para decirte a ti […] que esto no se hace. Esto no brilla, y esto lo que hacer es irritar a Montoya, a mí estas cositas no. Por ahí no. […] Porque para empezar os preocupa a vosotros y preocupa también a mi familia y a los seres. Esto es lamentable, por favor denuncien esto. Paso por aquí para decirte que esto estará en manos de quien tiene que estar porque estos son cosas muy feas» (sic).

El bulo de las muertes de personajes famosos

No es la primera vez que diversas cuentas desinformadoras se inventan muertes de personajes famosos y las difunden en redes sociales. El objetivo de estos perfiles es ganar notoriedad y viralizarse rápidamente.

Desde INFOVERITAS hemos desmentido anteriormente varios ejemplos, como la muerte de Fernando Aramburu, la de Justin Bieber o incluso la del papa, que se ha convertido en diana de narrativas falsas en las últimas semanas por su preocupante estado de salud.

INFOVERITAS verifica que…

Las noticias que circulan en redes sociales donde dan por muerto al concursante de La isla de las tentaciones José Montoya, son falsas. El andaluz se encuentra bien, como se puede ver en sus últimas publicaciones de Instagram. Además, el propio Montoya ha desmentido estas acusaciones desde sus historias de dicha red social y ha asegurado que tomará medidas legales.