Este mensaje suplanta a CaixaBank para vaciar tu cuenta

“CAIXA: Se ha realizado una transferencia desde su cuenta por 3,000.OO EUR, si usted no ha realizado este pago, ingrese a: caixabank-pagos.com.” (sic). ¿Has recibido en las últimas horas un mensaje como este en tu teléfono móvil?

Elimínalo lo antes posible. Los delincuentes han suplantado a la compañía para vaciar la cuenta de sus víctimas. Se trata de un fraude conocido como smishing. “Consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico. Generalmente el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto”, indican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Cuidado con este mensaje que suplanta a CaixaBank para vaciar tu cuenta

En esta ocasión, los ciberdelincuentes suplantan a la entidad financiera a través de un mensaje de texto bajo el pretexto de una falsa transferencia de 3.000 euros. No obstante, contiene indicios de estafa: el SMS contiene frases mal construidas o sin sentido, faltas de ortografía… Una compañía no cometerá este tipo de errores y se asegurará de que el contenido sea correcto, ya que cuida la imagen que transmite a los usuarios para mantener su buena reputación. De hecho, el nombre de la entidad está mal escrito: Caixa, cuando su nombre comercial es CaixaBank.

Además, el enlace que aparece no corresponde a CaixaBank, se trata de un enlace fraudulento que no guarda relación con la página oficial del banco. Si se escribe en el navegador, aparece una alerta que informa que la página no es segura.