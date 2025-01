Mazón anuncia la desescalada de la emergencia y la izquierda exige que "dimita de una vez"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la desescalada de la emergencia en los municipios afectados por la DANA, de forma que solo 28 mantendrán el nivel de emergencia establecido hace casi tres meses, mientras el PSPV y Compromís le han exigido que "dimita de una vez".



Así lo han señalado este jueves en la primera sesión de control del año en Les Corts Valencianes, en la que los grupos de la izquierda también han afeado al president que no entregue la factura de su comida del 29 de octubre -el día de la dana- o el listado de llamadas, y este ha afirmado que lo hará "en tiempo y forma".



El 'president del Ventorro' y la 'cacería política'

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha afirmado que Mazón es "el president del Ventorro" en alusión al restaurante donde comió el día de la dana y alargó la sobremesa "mientras 227 valencianos se ahogaban", y le ha exigido que dimita, como reclaman los valencianos, tras el "nivel de degradación" al que ha llevado a la Generalitat.



"No estaba noqueado, no estaba roto, estaba en el Ventorro", ha reprochado Muñoz, quien ha desvelado que el Consell se ha negado a entregarles el listado de los asistentes a esa comida y ha considerado que ocultan la información porque si se supiera "no podría permanecer un minuto más al frente de la Generalitat".



Muñoz ha exigido también que se ponga ya en marcha la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, a lo que el president le ha replicado que fue él quien propuso primero esa comisión y ha reprochado a la izquierda que "una y otra vez" le pregunten si va a dimitir, como en el "día de la marmota".



Mazón ha considerado que lo que exigen los valencianos es "compromiso, rapidez en el pago de las ayudas y eficacia en la reconstrucción, lo contrario que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", y ha defendido que sigue trabajando en la recuperación, mientras los socialistas "se siguen moviendo en la corrupción y en su propia cacería".



El president ha reprochado a Sánchez que "saliera corriendo" de Paiporta a principios de noviembre y desde entonces no ha tenido tiempo de volver a Valencia a "dar la cara", y ha afirmado que lo que exige el pueblo valenciano es que Sánchez y los socialistas "hagan algo por él".



Mazón ha avanzado que propondrán este viernes al órgano que coordina la emergencia tras la dana, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que solo 28 municipios afectados por la riada se mantengan en nivel de emergencia 2, que supone necesitar apoyo externo para resolver la emergencia, que 75 bajen al nivel 1, que supone que su estructura municipal es suficiente para la gestión de la emergencia, y que los 163 municipios restantes de la provincia de Valencia dejen de estar en emergencia.



Conciencia 'negra' y oposición 'inútil'

El síndic de Compromís, Joan Baldoví -cuyo grupo ha mostrado carteles que reclamaban la dimisión de Mazón-, ha afirmado que si el president tuviera "un mínimo de decencia" dimitiría y le ha acusado de tener "la conciencia negra" y centrarse en su "supervivencia mezquina".



"Usted es una de las personas más deshonradas y más indignas que he conocido y no merece ser president de la Generalitat ni un minuto más", ha aseverado Baldoví, quien ha criticado su "prepotencia y chulería" y ha afirmado que las víctimas son las 227 personas "que perdieron la vida porque usted estaba de comida y en emergencia nadie tomaba decisiones", y no él.



El president de la Generalitat ha acusado a Compromís de hacer una oposición "inútil" y no "soportar" que el PP ganara las elecciones en la Comunitat Valenciana, y le ha preguntado si tiene "la conciencia tranquila promoviendo el odio en el momento más dramático" de esta tierra.



Mazón ha indicado que Compromís no le perdona que ganara las elecciones, pero a Pedro Sánchez "se lo perdona todo" y "pega la cabotà" a sus medidas sin reivindicar ni proponer, y ha reprochado a Baldoví que cuando fue alcalde de Sueca tardó 6 años en entregar las cuentas municipales a la Sindicatura de Comptes.



Ayuda a Gaza y no a Valencia

El síndic de Vox, José María Llanos, ha alertado a Mazón de que podría tener "al enemigo en casa" por declaraciones de su vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que le "desautorizan", y ha criticado la ausencia de Pedro Sánchez y de ayudas directa "reales" del Estado en esta emergencia.



Mazón ha respondido: "Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza", que va recibir "más de 24 millones de euros en ayudas directas" mientras la Generalitat "va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez". El president ha finalizado: la coordinación con el Gobierno de España por la dana "a día de hoy es la nada".