Corporación Hijos de Rivera presenta su nueva gama de agua funcionales, Fontarel Next H2.0

En el marco de su firme compromiso con la innovación como motor de crecimiento sostenible, Corporación Hijos de Rivera ha presentado Fontarel Next H2.0, una gama disruptiva de aguas funcionales que redefine la categoría de hidratación en el mercado español. La presentación ha tenido lugar hoy en el marco de la celebración del Food 4 Future Bilbao, uno de los encuentros de referencia a nivel europeo en el ámbito de la innovación alimentaria.

Fontarel Next H2.0 es el resultado de un proceso de elaboración innovador basado en la ósmosis inversa aplicada al agua mineral natural y una posterior configuración mineral con el objetivo de lograr diferentes variedades hidratantes con distintas funcionalidades de salud. Se trata de un modelo novedoso en España que revoluciona la categoría ofreciendo un aporte funcional sin sabores añadidos.

Una gama completa de cuatro variedades innovadoras

La nueva gama se articula en torno a cuatro referencias, cada una de ellas formulada para responder a una necesidad específica del consumidor actual. Por un lado, cuenta con dos aguas fuente de determinados minerales para lograr beneficios de salud avalados por la EFSA: Fontarel Next H2.0 Vitalidad, fuente de magnesio, que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, y Fontarel Next H2.0 Inmunidad, fuente de zinc, que contribuye a reforzar el sistema inmunitario.

Por otro lado, Fontarel Next H2.0 Alcalina, con un pH de 9+, está diseñada para favorecer la reposición de minerales tras la actividad física; y, finalmente, Fontarel Next H2.0 Zero Sodio elimina este mineral sin renunciar a los esenciales, adaptándose a una tendencia de consumidor en la que se reduce activamente el consumo de sodio, lo que contribuye a mantener una tensión arterial en valores equilibrados.

“El lanzamiento de Fontarel Next H2.0 refleja nuestra vocación por liderar el desarrollo de soluciones innovadoras alineadas con los nuevos hábitos de consumo. Esta gama nace de nuestro compromiso por integrar la salud, la ciencia y el impacto positivo en nuestro modelo de negocio a través de productos diferenciales que buscan adelantarse a las demandas del mercado”, señala Yago Campos, director de Innovación de Corporación Hijos de Rivera.

Impacto positivo

Además del desarrollo del propio producto, que busca ampliar desde la innovación las posibilidades de una hidratación más completa para la salud y el bienestar, Fontarel Next H2.0 destaca por su diseño de envase ergonómico y moderno elaborado con 100% PET reciclado. Esta apuesta por el diseño industrial refuerza su posicionamiento en el lineal como una opción avanzada de hidratación consciente a todos los niveles.

Con Fontarel Next H2.0, Corporación Hijos de Rivera no solo amplía su portfolio, sino que irrumpe en un segmento emergente con gran potencial de crecimiento internacional, posicionándose como líder en innovación dentro del mercado de aguas y bebidas funcionales no saborizadas que cuenta con un desarrollo significativo en países como EE.UU., Reino Unido, Francia o Portugal.

En este sentido, Álvaro García de Quevedo, director de Negocio de Aguas y Bebidas Saludables de Corporación Hijos de Rivera, señala que “en el desarrollo de este producto ha resultado clave el análisis de las tendencias del mercado y la escucha activa de lo que demandan los consumidores. Se trata de una categoría en pleno crecimiento en la que queremos situarnos al frente con una propuesta diferencial, que viene a marcar el paso de lo que pueden ser las bebidas del futuro”

Este lanzamiento representa un paso más en la visión de la compañía gallega por construir un modelo empresarial comprometido con el bienestar, la investigación y el respeto por el origen, manteniendo su carácter familiar, independiente y 100% nacional.