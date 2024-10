Prime Video renueva 'La que se avecina' por dos temporadas más

La serie española 'La que se avecina', uno de los productos estrella de Mediaset España y Prime Video, ha anunciado la renovación de dos nuevas temporadas, tras esta última temporada número 15 que se ha presentado en la mañana de este sábado en la II edición de South International Series Festival, y que dentro de "muy pocas" semanas estará disponible para toda la audiencia.

Así lo ha dado a conocer la creadora y directora de la serie, Laura Caballero, quien ha señalado que este anuncio "es una maravilla". Todo ello, en una rueda de prensa que ha sido moderada por el director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, Ghislain Barrois, quien ha estado acompañado por el director de Prime Video en España y Portugal, Ricardo Cabornero; la directora de Contenido Digital de Mediaset España, Ana Bueno; y Piet Hein Bakker de See My Dreams Managing Director (TVI and Prime Video producers).

En este último caso, la presencia se debía a que el marco de South 2024 ha servido también para dar a conocer el primer capítulo de la primera temporada de 'Vizinhos para sempre', la versión portuguesa de 'La que se avecina', contándose así con la presencia de uno de sus actores principales, Diogo Valsassina, Amador Rivas en la serie.

Por parte del reparto nacional, la rueda de prensa ha contado con la presencia de Nacho Guerreros, María Adánez y Nathalie Seseña, así como Laura Caballero y el creador, productor ejecutivo y guionista de la serie, Alberto Caballero. Todas las declaraciones producidas en la convocatoria han sido de felicidad, desde el "no entender su vida sin la series" de Nacho Guerreros, pasando por la de María Adánez que ha expresado una "gran emoción" por volver a trabajar con Alberto y Laura Caballero.

Ambos hermanos han hecho una mención sobre las dos próximas temporadas, por ser "un impulso para seguir dando tiempo y margen de mejoría para que pueda volver José Luis Gil". También Alberto Caballero ha reflexionado sobre "la ilusión y que le hacía, tantos años después, más de dos décadas, seguir trabajando con compañeros como los mencionados, o Loles León, entre otros".

