Autoservicios Familia pone a disposición de sus clientes bolsas reutilizables con fin social

La red de Autoservicios Familia, enseña perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, ya tiene a disposición de sus clientes las bolsas reutilizables con fin social en sus 78 establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León. Todo el dinero recaudado de la venta de este producto durante 2025, junto a una aportación adicional de la empresa, irá destinado a Down España para apoyar así sus programas de inclusión.



Para darle el pistoletazo de salida a esta campaña, representantes de la compañía se han reunido este jueves con la entidad en la última apertura de la enseña, el Autoservicios Familia Avilés, en un acto en el que participaron el jefe de Zona de Autoservicios Familia, Jorge Suárez, la representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso, y la gerente de Down Principado de Asturias, Ana Luque.



Es la primera vez que esta enseña se suma a la venta de las tradicionales bolsas solidarias que la empresa tiene disponibles durante todo el año en sus tiendas de hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center. Ahora, la red de Autoservicios Familia ofrece a los usuarios la oportunidad de colaborar de forma directa con los programas de inclusión y autonomía personal que desarrollan las entidades Down en toda España. Las bolsas tienen un precio de venta de 1,25 €/ud. y estarán disponibles todo el año.



“Desde Vegalsa-Eroski animamos a nuestros clientes a hacerse con estas bolsas para llevar su compra, ya que el beneficio es doble: por una parte, el valor ecológico al tratarse de un producto reutilizable y, por otra, el valor social, ya que con la compra estás apoyando a los programas de Down España”, comentan desde la compañía.



Ana Luque, en representación de Down España y de sus entidades federadas, agradeció a Vegalsa-Eroski y a todos sus clientes “su gesto de solidaridad y compromiso con las entidades que trabajamos por la inclusión de las personas con síndrome de Down”. También habló de la importancia de visibilizar a las personas con síndrome de Down y del valor que aportan a nuestra sociedad, más allá de su discapacidad. Por último, mencionó que una sociedad más justa es también una sociedad más incluyente y que “si las personas con síndrome de Down son parte de ella, también nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros entornos se hacen mejores”.

Por una sociedad más inclusiva

Vegalsa-Eroski tiene una larga trayectoria de colaboración con la entidad en Galicia, concretamente con Down Coruña, con la que mantiene un convenio de colaboración anual. Además, en Navidad, la compañía adquiere calendarios de la asociación protagonizados por trabajadores del Quiosco Down Experience, entre otros; que pone a disposición de su personal de sede.



Del mismo modo, diferentes federaciones de la asociación participaron en la campaña Céntimos Solidarios de Vegalsa-Eroski y Grupo Eroski.