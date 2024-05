El PSOE pide la reforma integral del colegio xalleiro Barrié de la Maza

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias Rey visitó esta semana Santa Comba, en donde tras ser recibida por el alcalde, Alberto Romar y la concejala Patricia Val, se interesó por algunas de las necesidades del municipio. Es el caso de la situación en la que se encuentra el CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza, un centro escolar con instalaciones próximas a cumplir 50 años y para las cuales la comunidad educativa pide de forma unánime desde hace tiempo una reforma integral.



Iglesias tuvo la oportunidad de supervisar las instalaciones. Acompañada por los miembros del equipo de gobierno y por el director del centro, César Ramos, comprobó in situ las numerosas y acusadas deficiencias en cubiertas, aulas, patios y demás espacios del colegio xalleiro.



Precisamente para abordar esta cuestión, la diputada ya presentó a principios de esta semana en el Parlamento Gallego una batería de iniciativas encaminadas a reclamar una vez más la ansiada reforma integral del centro, algo que ya planteará en la misma sede en mayo de 2023 la también diputada Noa Díaz tras recoger la demanda de la agrupación socialista de Santa Comba.



El alcalde, Alberto Romar, explicó que el Concello no puede asumir competencias que no le son propias. “Unha cousa é que o concello, como entidade de proximidade, se faga cargo de pequenos mantementos ou axude a que as instalacións poidan estar no mellor estado posible, pero outra ben distinta é cargar ao consistorio con competencias que nin lle son propias nin pode atender debidamente, como é o caso de todo o traballo que se ten que levar a cabo no CEIP Barrié de la Maza debido as deficiencias estructurais que a estas alturas son inadmisibles nun centro de ensino público e imposibles de sustentar por unha administración local que non ten os medios para poder facerse cargo, ademáis dos desperfectos, dos servizos de limpeza e conserxería”, dijo Romar.