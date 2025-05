Los organizadores de la Festa do Percebe de Corme se harán cargo del Carmen

La organización de la Festa do Percebe de Corme también se hará cargo de las celebraciones del Carmen los días 15 y 16 de julio. Aseguran que ante la proximidad de las dos fiestas y “ante a falta de organización para a festa do Carme , a organización da festa do percebe correrá coas actuacións musicais, a carpa, seguro e proxecto da festa do Carme os días 15 e 16 de xullo”. Las fiestas del Carmen, patrona de los marineros, cuentan con una gran tradición y devoción en la localidad.



La Festa do Percebe se celebrará el sábado 19 de julio, solo tres días después del día grande del Carmen. Este año cumplen su edición número 33 del evento declarado de Interese Turístico de Galicia.