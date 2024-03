El oficio de rebuznar

Navego con frecuencia por las aguas literarias de Don Quijote de la Mancha y uno de los pasajes más graciosos es la “aventura del rebuzno” -capítulo XXV de la segunda parte- en la que cuenta Cervantes que a un regidor “le faltó el asno… y quince días después, estando en la plaza del pueblo, otro regidor le dijo que acababa de ver a su jumento en el monte”.



Se fueron en busca del animal y al no hallarlo, ambos regidores, que sabían “rebuznar mejor que los mismos asnos”, decidieron ir “vos por una parte del monte y yo por otra… y rebuznareis vos y rebuznaré yo y no podrá ser menos que el asno nos responda, si es que está en el monte”.



Así lo hicieron y rebuznaron con tanta destreza que “acudieron a buscarse pensando que ya el jumento había parecido…” y, después de elogiarse en el “arte de rebuznar”, siguieron rebuznando sin que respondiera el asno…” que encontraron muerto en el bosque.



Me acuerdo de este relato cuando algún personajillo “rebuzna” insultando a los gallegos con viejos tópicos siempre negativos, como hicieron hace un tiempo Pere Macías, Rosa Díez, Almodóvar o Rosa María Artal, y la semana pasada utilizó su turno José Félix Tezanos. El sociólogo de cabecera del Gobierno no debió quedar satisfecho con la grosera manipulación y los errores cometidos en las tres encuestas del CIS previas a las elecciones gallegas y ahora en un artículo en la revista Temas explica la victoria del Partido Popular por “gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, promesas a los sanitarios y a monjitas organizando el voto de sus asilados e internos”.



¡Vaites, vaites! El análisis es tan desvergonzada y falto de rigor que hasta el diario The Times publicó un editorial en el que llama a Tezanos “un encuestador estatal con hábito de cometer errores” y añade que “el CIS ha sido ridiculizado durante años por sus sondeos inexactos que parecen hechos para satisfacer las preferencias de su amo político”. Ahora se supera a sí mismo al atribuir la mayoría del PP a mariscadoras, personal sanitario y religiosas que determinaron los resultados. “El electorado gallego, ironiza The Times, parece que hizo poco caso al informe del CIS y el PP retuvo la mayoría mientras el PSdeG se quedó en un 14,04% y Sumar con su casilla a cero”. “Hay raras habilidades perdidas en el mundo”, decía un regidor que fue a rebuznar, oficio que ejerce Tezanos que, empecinado en sus errores, opta por sostenella y no enmendalla despreciando la dignidad, la capacidad y la inteligencia de los gallegos a los que toma por imbéciles. Vuelvo a citar el principio de Hanlon: “nunca atribuyas a la maldad lo que se puede explicar por la estupidez” y en Tezanos confluyen la maldad y la estupidez que avergüenzan. Como avergüenza quién le mantiene al frente del CIS, que antes de él una institución de referencia.