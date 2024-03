Muxía es reconocido como el pueblo más acogedor de España

El concello de Muxía será condecorado como el más acogedor de España y el mejor valorado por los turistas en los premios Traveller Review Awards 2024, que organiza el buscador de viajes Booking.com. Estos galardones, otorgados a nivel mundial desde 2012, pretenden reconocer la labor y la calidad de los servicios turísticos en base a las valoraciones de los viajeros, procedentes de más de 220 países. Esta edición contó con las valoraciones de más de 309 millones de usuarios de la plataforma.



El alcalde, Iago Toba, será al encargado de representar al municipio y recoger este reconocimiento en la gala que se celebrará el día 25 de abril en Gijón. Con esta distinción se reconoce la labora de las empresas y personas que participan en el sector turístico en la localidad, así como el Concello, en su compromiso por ofrecer la mejor experiencia a los visitantes, tal como indican desde el Gobierno local.



Para el regidor este premio supone “unha confirmación do éxito da campaña Muxía Bonita, ademais dun recoñecemento do magnífico traballo realizado polos profesionais do turismo e a hostalería do noso municipio” . Iago Toba subrayó que Muxía es “un gran enclave turístico e paisaxístico e este recoñecemento pon en valor unha realidade coñecida por todos nós, contribuíndo a que cada vez máis persoas queiran achegarse a coñecernos”. Iago Toba expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó la “honra” que supone representar a todos los vecinos.