El Concello de Muxía asegura que todos los peregrinos recibieron la “muxiana”

El Concello de Muxía salió al paso de las críticas de la agrupación del Partido Popular en las que se apuntaba a la falta de previsión del gobierno respecto al reparto de las certificaciones del Camiño de Muxía, la “muxiana”. Al respecto de estas críticas aseguran desde el gobierno local que todos los peregrinos que han pasado hasta ahora por el municipio recibieron esta acreditación y lamentan “profundamente esta desinformación interesada e malintencionada”.



“Nunca un peregrino quedou sen muxiana, posto que incluso o Concello se ofrece a envialo fisicamente por correo a todas as persoas que acrediten o seu percorrido e que teñan algún tipo de problema no momento da súa recollida física”, declaró el alcalde de Muxía, Iago Toba en un comunicado. Acusa a los populares de emplear “esta estratexia de verter loiadas para facer política sen nin se quera poñerse en contacto coas persoas responsables de información turística nin, por suposto, co goberno local”.



Añadió el regidor que “estamos acostumados a esta política de lodo e mentiras, pero invitamos a que acudan ata a Oficina de Turismo de Muxía para comprobar como a día de hoxe se están a entregar muxianas con total normalidade”.