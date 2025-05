Un terremoto de magnitud 6,1 sacude las islas griegas de Creta y Santorini

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este jueves las islas griegas de Creta y Santorini, según informó el servicio geológico de Estados Unidos (USGS).

Hasta el momento, las autoridades no han reportado posibles víctimas o daños.

Según indicó el USGS, el epicentro del sismo se situó 82 kilómetros al noreste de Heraclión, la capital de Creta, con una profundidad de 64 kilómetros.

En el pasado mes de febrero, la región se vio afectada por una serie de cientos de sismos, que causaron el éxodo de la población local y de turistas, sobre todo de Santorini, uno de los destinos más importantes de Grecia.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.

El pasado 14 de mayo se registró otro sismo de magnitud 6 al este de la isla de Creta, que si bien se sintió en otras islas cercanas así como en Atenas y en Turquía, no causó daños.