Rusia denuncia un nuevo ataque con dron contra la central nuclear de Zaporiyia

Rusia denunció este lunes un nuevo ataque con dron contra la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022, que no causó riesgos para la seguridad.



"Los intentos de las fuerzas ucranianas de atacar la central nuclear de Zaporiyia continúan. Hoy, lunes, sobre la planta fue derribado un dron kamikaze", señala un mensaje de la dirección de la central en Telegram.



Según esta información, los restos del aparato destruido cayeron sobre la cúpula del edificio que alberga el sexto reactor de la planta.



Agrega que el incidente no causó riesgos para la seguridad de la mayor central nuclear de Europa.

No obstante, el mensaje advierte de las consecuencias negativas para la planta si los bombardeos no cesan.

El Kremlin calificó este lunes de "muy peligrosa provocación" el ataque del domingo contra la central nuclear de Zaporiyia.



Ucrania negó anoche su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta después de que Rusia y el OIEA denunciaran un ataque directo con drones contra la infraestructura.



"Ucrania no está implicada en ninguna provocación armada en las dependencias de la central nuclear de Zaporiyia ocupada ilegalmente por Rusia", declaró el domingo por la noche al diario 'Ukrainska Pravda' el portavoz de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Andrí Yusov.



El OIEA había informado previamente de un ataque con drones cuyas explosiones provocaron daños "menores" en uno de los seis reactores de la central.



Mientras, la agencia atómica rusa Rosatom denunció que al menos tres personas resultaron heridas el domingo en un ataque ucraniano contra la planta.



Rusia y Ucrania se acusan sistemáticamente de utilizar la central con fines militares y de amenazar de esa forma la seguridad nuclear en la zona y en toda la región.