El presidente israelí dice al cumplirse medio año de conflicto que “es difícil saber qué desafíos nos esperan”

El presidente de Israel, Isaac Herzog, mandó este sábado un mensaje a los israelíes al cumplirse “medio año de dolor y agitación” desde que comenzó la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, y admitió que “es aún difícil saber qué desafíos nos esperan”.



“Mañana (por el domingo) a las 06.29, cumpliremos seis meses desde el cruel ataque terrorista y la horrible masacre. Medio año desde este crimen contra nuestros hermanos, contra nuestro Estado, contra la humanidad. Seis meses de una guerra sangrienta y difícil”, afirmó.

Sin embargo, Herzog dijo estar “orgulloso” y “lleno de esperanza y fe” por el comportamiento de la sociedad israelí. “Ha pasado medio año y es difícil saber qué desafíos aún nos esperan. Pero a pesar del largo y difícil viaje, los miro a ustedes, ciudadanos de Israel, y sé que resucitaremos, sanaremos y construiremos, plantaremos, cosecharemos con alegría lo que sembramos con lágrimas”, afirmó.



El presidente también se refirió a los 129 rehenes que quedan en la Franja –después de que el Ejército rescatara el cuerpo de uno ayer– y el compromiso del Estado por traerlos de vuelta, y elogió la “fuerza y fe inquebrantable” de sus familiares.



Seis meses de guerra en la Franja se cobraron la vida de más de 33.137 gazatíes, 75.800 resultaron heridos y millones afrontan una situación inminente de hambruna. Mientras en las filas israelíes se produjeron 257 bajas.



Unas 1.200 personas –casi 800 civiles– murieron en el atentado de Hamás el 7 de octubre, y más de 250 fueron secuestradas, de las que 112 regresaron con vida.

Traición de la humanidad



Los seis meses que este domingo se cumplirán de guerra en Gaza suponen “una traición de la humanidad”, dijo este sábado el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths. El diplomático británico recordó que en el mundo “raramente ha habido tanta indignación global sobre el saldo de un conflicto, y (al mismo tiempo) se ha hecho tan poco por terminarlo y con tanta impunidad”.



Reconoce que este período supuso para los israelíes con familiares hechos rehenes “seis meses de dolor y tormentos” y, para los palestinos, “muerte, devastación y un futuro inmediato de una vergonzosa hambruna de factura humana”.



“Cada segundo que pasa se están sembrando las semillas de un porvenir totalmente oscurecido por este conflicto despiadado”, pues esta guerra no tiene visos de terminar, sino más bien de una escalada en el tiempo, recuerda. “En este día –concluye– mi corazón está con las familias de los que han sido matados, heridos o hechos rehenes, y todos aquellos que afrontan el particular duelo de no conocer el destino de sus seres queridos”.



En este contexto, más de 100.000 israelíes se congregaron este sábado en el centro de Tel Aviv para reclamar al gobierno de Benjamín Netanyahu un acuerdo para la liberación de todos los rehenes, además de elecciones anticipadas para destituirlo.

Se trata de la manifestación más masiva desde que comenzó la guerra junto con la celebrada en Jerusalén el pasado domingo, convocada con el mismo mensaje y después de que el foro de familias de los rehenes se haya unido al movimiento de protestas antigubernamentales que ya existía antes de que comenzase el conflicto para elevar el tono de sus reclamos, que ya toman un cariz político.