Hamás libera a tres rehenes israelíes en el quinto intercambio bajo el alto el fuego en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás ha puesto en libertad este sábado a otros tres rehenes israelíes en lo que se trata del comienzo del quinto intercambio por prisioneros palestinos desde el inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Los rehenes son Or Levi, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, tres hombres de 34, 52 y 56 años, respectivamente, secuestrados por el grupo islamista durante los ataques del 7 de octubre de 2023, detonante de la ofensiva israelí contra Gaza y la posterior guerra regional.

EFE/ Haim Tzach / GPO

Todos ellos han sido entregados, siguiendo el procedimiento habitual, a un convoy de Cruz Roja tras una ceremonia realizada esta vez en la céntrica localidad gazatí de Deir al Balá. Cruz Roja, a continuación, a trasladado los liberados a un puesto militar israelí donde serán sometidos a una primera evaluación médica.

El Gobierno israelí ha confirmado poco después que Cruz Roja ha puesto a los liberados en manos de las fuerzas militares israelíes. "Acompañaremos a los tres y a sus familias junto a todos los organismos de seguridad", ha hecho saber en un escueto mensaje la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

REHENES "DEMACRADOS"

Las imágenes captadas por las cámaras del movimiento islamista han revelado a tres liberados pálidos y delgados que se han desplazado con enormes dificultades a un podio donde han sido presentados a la población antes de su traslado a las furgonetas de la Cruz Roja.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido que las imágenes de los tres rehenes liberados por el movimiento islamista palestino Hamás este sábado, en las que aparecen con aspecto demacrado y dolorido, "no quedarán sin respuesta". Previamente, su oficina se había limitado a condenar el "impactante espectáculo" que contó con la participación involuntaria de los rehenes.

Desde el Ministerio de Sanidad israelí han confirmado que los rehenes padecen malnutrición grave y pérdida de peso tras 491 días en poder de Hamás, según se desprende de los primeros chequeos médicos. "Son escenas difíciles", ha explicado el portavoz del Ministerio, Hagar Mizrahi, desde el Hospital Ichilov de Tel Aviv, según recoge 'The Times of Israel'.

Los especialistas tratan a los rehenes y sus familias para atender sus "necesidades físicas y emocionales", ha explicado Mizrahi, director de la División de Medicina General del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado lo que ha descrito como un "espectáculo cínico y cruel" y asegurado que "esto es lo que parece un crimen contra la Humanidad".

"El mundo entero debe mirar fijamente a Ohad, Or y Eli, que regresan después de 491 días de infierno, hambrientos, demacrados y doloridos, siendo explotados en un espectáculo cínico y cruel por viles asesinos", ha denunciado en su cuenta de la red social X.

Las familias de los liberados también han expresado su consternación ante el demacrado estado de los tres rehenes, tal y como se ha visto durante una ceremonia que el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos ha denunciado como especialmente "perturbadora".

"Se trata de otra prueba clara y dolorosa que no deja lugar a dudas de que no hay tiempo que perder para liberar a los rehenes", ha manifestado la organización en un comunicado recogido por el 'Times of Israel'.

Por su parte, Israel ha liberado este sábado a un total de 183 presos palestinos, según han precisado las autoridades impuestas por Hamás. En concreto se trata de 18 condenados a cadena perpetua, 54 presos con "sentencias altas", y otros 111 palestinos detenidos en la Franja de Gaza tras el estallido de la guerra.