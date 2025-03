La Festa do Bolo do Pote culmina el Entroido en Mazaricos

Mazaricos pondrá el broche do oro al Entroido con su tradicional Festa do Bolo do Pote, que llega a su 26 edición el fin de semana. Las entidades organizadoras, la Asociación de Amas de Casa y el colectivo vecinal Monte Picoto, con la colaboración del Concello, ultiman los preparativos de esta fiesta gastronómica convertida ya en un referente gallego.



Aunque el día grande es el domingo 9 de marzo, la jornada anterior ya pueden degustarse bajo reserva los bolos do pote en los establecimientos participantes: bar asador Manduca ey los restaurantes Efe-Eme, Casa Jurjo y Casa Pego. En todos se servirá un menú similar, compuesto por bolos do pote, cocido, postres, vino y café. El precio mínimo será de 30 euros. También figuran como establecimientos colaboradores Taberna Casa Senra e Café-Bar Alborada y Pizzería Pinocchio, que servirán tradicional manjar en forma de tapas o raciones con cada consumición que se tome.



Aunque la elaboración de los bolos es aparentemente sencilla -con una mezcla de harina y agua que se amasa en forma de bola y posteriormente se cuece en el caldo hirviendo- cada cocinero tiene sus propios secretos para que la elaboración sea muy particular en cada caso. En algunos locales incluso optan por utilizar trozos de tocino “enfebrellado” o chorizo para preparar una especie de refrito que imprime un potente sabor al bolo, tal como explican desde el Concello de Mazaricos.



Como es habitual, la jornada dominical tendrá como epicentro el Campo da Feira da Picota, donde habrá una carpa para la degustación del singular producto. Será a partir de las 2 de la tarde cuando se empezarán a repartir los bolos acompañados de oreja y chorizo, que se servirán en un plazo conmemorativo de olería de Buño, que costará 2 euros.



Las dos entidades organizadoras harán una demostración en vivo de la elaboración de los bolos, que también se servirán igualmente en los locales hosteleros. La fiesta estará acompañada de la charanga Alambique.