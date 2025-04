Raigañas de Cerqueda celebra su 17ª Foliada el día 26, dedicada a las maestras pandereteiras

La asociación cultural Raigañas de Cerqueda (Malpica) tiene todo listo para celebrar su XVII Foliada y la XI Foliadiña, que tendrá lugar el sábado 26 de abril en el local social de As Pozacas. La Foliada de este año está dedicada a todas las maestras pandereteiras del país, pero de manera especial a las de Cerqueda, “que nos ensinaron a manter a nosa tradición oral, a nosa lingua e a facer comunidade”.



Se trata de As Trighas de Ardeleiro ( Florinda, Elvira e Sabina), Higinia do Ghallegho, María de Vighán, Carmela, Evangelina e Lola do Ghoriño, Socorro da Locaia,Carmen de Blanco, Florinda da Tera, Generosa do Saleiro, Ramona de Margharito, Ramona de Pena, Dolores de Martiño y Dolores de Mandián, si bien hubo muchas más de las que no se tiene conocimiento.



Raigañas también quiere rendir homenaje a las maestras pandereteiras que pasaron por la asociación dando aulas de pandeireta y canto y “ensinándonos a manter e coidar o legado musical e oral que nos deixaron as novas avoas e que forma parte da nosa identidade: Fransy González; Silvia Suárez, Pili Balado, Begoña do Manso,Olga Kirk, Rosario das Marías, Mar da Bouzas, Icìa do Manso e Sonia Reborido”, explican desde Raigañas.



La Foliada comenzará con una sesión vermú a las 13.00 horas amenizada por los grupos de pandereteiras y gaiteiros de la entidad y el grupo de música A Requinta da Laxeira, en una fiesta que se prolongará hasta las 15.00 horas. Será posible quedarse a comer por un módico precio y continuar la fiesta pro la tarde, a partir de las 17.00, disfrutando de los cuentos de María da Pontragha. También habrá un obradoiro de varas de mimbre para niños.



A partir de las 18.00 horas comenzará la Foliadiña con los más pequeños. La gran Foliada será de 20.00 a 2.30 horas. Habrá un gran carpa, ambientada cada año con una temática muy vinculada al cartel anunciador. Desde la directiva de la AC Raigañas invitan a todas las personas que lo deseen a acercarse a disfrutar de una tarde-noche de “música, baile, risas e parolas”. Además, anuncian que habrá alguna sorpresa.