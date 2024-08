El PSOE de Malpica exige la dimisión o el cese inmediato del concejal Alfredo Cañizo

Los socialistas de Malpica han exigido en un comunicado la dimisión o el cese inmediato del concejal de Festexos, Alfredo Cañizo. La agrupación considera que el edil “non pode seguir nin un día máis no concello”, tras las diversas polémicas que ha mantenido con las asociaciones del municipio, la última de ellas con Mallas de Area, la comisión organizadora de las Festas do Mar, que este año no se celebrarán.



“Xa son moitos e moi variados os enfrontamentos e encontronazos con distintos colectivos sociais, económicos e culturais de Malpica”, afirma el portavoz Walter Pardo y recuerda los problemas de Cañizo con las asociaciones Malante, Carcaxía y Raigañas, con los oleiros de Buño y ahora con la comisión de fiestas.

“Chove sobre mollado e o alcalde, que é o que ten as competencias, non fai nada e mira para outro lado, consentindo”, lamenta el PSOE, que hace referencia además “aos 1.800.000 euros en facturas sen pagar que acumula o Concello”.