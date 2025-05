Libros, contacontos e gala de Malante, o sábado en Malpica

A programación arredor das Letras Galegas continuará o fin de semana en Malpica, o epicentro da celebración deste ano. O sábado 24 haberá novas actividades en Mens, no centro urbano e en Buño.

A primeira será na igrexa de Mens ás 17.30 horas, coa presentación do libro “As vellas de Mens”, de José Manuel Fernández Pensado. No acto ademais do propio autor, participarán o alcalde, Eduardo Parga; a presidenta de Aturuxo, Isabel García; e o autor Xosé Manuel Varela.



Ás 18.00 horas a actividade trasládase ao ecomuseo Forno do Forte de Buño, co conto familiar “O Chintófano de Dorothé”, de Sonsoles Penadique. Algo máis tarde, ás 20.00 horas, haberá un novo espectáculo para o público adulto por parte de María da Pontragha. Os actos están organizados pola asociación O Quinteiro, e tamén haberá servicio de bar.



Ás sete da tarde no auditorio do centro cívico de Malpica tamén se celebra a gala de fin de curso da agrupación cultural Malante, coa exhibición de música e baile tradicional.

O pasado martes o IES Urbano Lugrís organizou unha homenaxe ás Pandeireteiras de Mens, con lectura de coplas e ofrenda floral.