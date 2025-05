El programa de voluntariado ambiental de la Xunta incluye los Penedos de Pasarela e Traba

Los Penedos de Pasarela e Traba han sido incluidos este año entre los paisajes protegidos en los que se llevarán a cabo acciones a favor del respeto y cuidado del medio ambiente, en el marco del Programa de Voluntariado Ambiental Interxeracional de la Xunta.



La Xunta lo ha anunciado a través de la apertura de la convocatoria de inscripciones para la quinta edición de esta iniciativa, puesta en marcha por las consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y Medio Ambiente e Cambio Climático. Se ofrecen cerca de 400 plazas para participar en las 28 intervenciones en 22 espacios naturales de la Comunidad, realizadas los fines de semana desde el 23 de mayo hasta el 12 de octubre. En el marco de este programa, están previstas acciones en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pero también se realizarán actuaciones en los Parques Naturales da Baixa Limia- Serra do Xurés (Lobios), Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira), O Invernadeiro (Vilariño de Conso), Serra da Enciña da Lastra (Rubiá), o Monte Aloia (Tui) y as Fragas do Eume (Pontedeume).



En cuanto a los monumentos naturales en los que se va a intervenir, se incluyen A Carballa da Rocha (Rairiz de Veiga), Pena Corneira (Carballeda de Avia), Souto de Rozables (Manzaneda), Pregamento Xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga) y la Fraga de Catasós (Lalín).



Como novedad este año, se incluyen paisajes y humedales protegidos. En cuanto a los primeros, además de actuarse en los Penedos de Pasarela y Traba –en Vimianzo y Laxe– se hará en el valle del río Navea (San Xoán de Río y A Pobra de Trives). Y en lo que respecta a los humedales, las actividades se realizarán en la ría de Ribadeo y la playa das Catedrais (Ribadeo), en el complejo intermareal Umia-O Grove (O Grove, Sanxenxo, Meaño, Cambados y A Illa de Arousa), en la ría de Ortigueira y Ladrido (Ortigueira y Cariño), Lagoa e areal de Valdoviño (Valdoviño) y Lagoa de Cospeito (Cospeito).



Así, los escenarios elegidos para la presente edición son 22 espacios naturales que componen el rico patrimonio natural de Galicia. En cada uno de ellos, el trabajo de los participantes se centrará en la realización de tareas de limpieza, señalización, eliminación de especies exóticas invasoras o catalogación de fauna y flora. Las primeras citas serán en el Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán y en la ría de Ribadeo y la Praia das Catedrais. La iniciativa procura fomentar la cooperación y las tareas desinteresadas desde una perspectiva intergeneracional entre personas mayores y jóvenes, y los interesados en participar podrán inscribirse a través del espacio habilitado en su página web.