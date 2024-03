El pleno de Laxe aprueba el sueldo de Francisco Charlín en 46.000 euros brutos al año

El Concello de Laxe celebró este viernes un nuevo pleno, en el que quedó aprobado el salario del nuevo alcalde de la localidad, Francisco Charlín, con los votos a favor del Partido Popular y en contra del BNG y Unidas Podemos.

El regidor percibirá 46.000 euros brutos al año, ejerciendo dedicación exclusiva. Durante la sesión, Charlín aseguró que se trata de “un cargo de gran responsabilidade, que require de atención os sete días da semana, as 24 horas do días”.

El alcalde también quiso destacar que “o meu obxectivo é dedicarme ao 100% aos nosos veciños e veciñas e ser capaz de mellorar o noso Concello, por iso preciso ter as ferramentas necesarias para poder facelo”.



Por su parte, desde la formación de Unidas Podemos, consideran la cantidad de 3.871 euros mensuales como “desproporcionada,” señalando que “se ben é certo que a política debe estar remunerada, esta tamén debe estar relacionada co grado de experiencia,” afirmaba Fernando del Moral Regaldie, comparando el salario con el de otros alcaldes de la zona.

Pleno



Durante el pleno de Laxe también fue aprobada la nueva política de seguridad e información del Concello, que busca garantizar la confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información y la prestación continuada de los servicios actuando de forma preventiva.

También fue aprobada una moción de Unidas Podemos para crear un parque industrial en la localidad.