El Concello de Laxe presenta el cartel y la programación para esta Semana Santa 2024

El Concello y la asociación Parroquias de Laxe han presentado de forma oficial tanto el cartel como la programación para esta Semana Santa 2024.



Este viernes echarán a andar las actividades con la misa solemne en honor a la Virgen de los Dolores a partir de las siete y media de al tarde. Mientras que el Domingo de Ramos tendrá lugar la bendición de los Ramos en la plaza a las 12.30 horas.



El jueves Santo se celebrará la santa misa a las siete de la tarde con lavadero de pies, sermón del mandato, comunión general y procesión al Monumento, dando comienzo a continuación la Procesión do Nazareno e a Virgen Dolorosa con la adoración nocturna a las once y media.



El viernes Santo será el día grande, que empezará a las seis de la mañana con el canto a la Paixón en Verso. A las once tendrá lugar la Procesión e Predicación do Encontro do Señor coa Virxe en la calle de la amargura. A las seis de la tarde será el oficio de la Paixón e Morte do Señor y a las once de la noche empezará la procesión del Santo Enterro e Rosario da Boa Morte.



Por último, el sábado 30 tendrá lugar la procesión y cántico en honor del Cirio Pascual y el domingo 31 la procesión del Santísimo Sacramento.