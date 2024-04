El BNG laxense denuncia que las trabajadoras del SAF son las peor pagadas de la comarca

El BNG de Laxe denuncia que las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) son las peor pagadas de toda la comarca porque el Gobierno local mantiene el convenio sin actualizar desde el año 2018. El Bloque destaca que en el municipio hay casi un millar de personas mayores de 65 años, que suponen el 33% de la población, por lo que el SAF es esencial para la mayoría de los vecinos.



Sin embargo, critica la dejadez del Gobierno local del PP por no haber renovado el contrato desde hace más de cinco años, por lo que las trabajadoras no pueden beneficiarse de las subidas de salario, ya que la Xunta aumentó su aportación a los concellos a 12 euros la hora para este 2024. Según el BNG, las trabajadoras perciben 13 euros por hora, cuando el convenio establece que son 19, como ocurre en los concellos vecinos de Cabana, Ponteceso, Malpica o Carballo.



“O BNG xa preguntou por este asunto en pleno, pero a resposta do novo alcalde foi que tiña outras prioridades”, denuncia la concejala Cristina Vázquez, que ve “indignante que un alcalde que tomou como primeira decisión adxudicarse un salario de 46.000 euros non teña presa por modificar un convenio que permitiría ás traballadoras do SAF mellorar os seus ingresos.