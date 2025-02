SEA convertirá al polígono de A Laracha en uno “dos máis destacados” de Galicia

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y el Concello de A Laracha presentaron este miércoles el proyecto de ampliación del polígono industrial de Lendo con el que la entidad pública pretende convertirlo en uno de los parques empresariales “máis destacados da xeografía galega, polo seu emprazamento, polas súas infraestruturas e, por ende, pola súa capacidade para xerar futuro”.



Así lo destacó la gerente de SEA, Beatriz Sestayo, durante el acto que tuvo lugar en el Casa da Cultura de A Laracha, al que acudieron numerosos empresarios y representantes políticos del municipio y de la comarca, entre ellos el alcalde de Arteixo, municipio que junto a Carballo y A Laracha comparte uno de los ejes industriales más importantes de toda la comunidad.



Aunque los detalles ya se habían adelantado hace unos meses, los presentes pudieron conocer de la mano de los promotores el estado de la tramitación y los pormenores técnicos del proyecto de ampliación. Uno de los datos más destacados es la inversión de cerca de 15 millones de euros que realizará SEA en ampliar la oferta de suelo industrial en el municipio en otros 338.629 metros cuadrados, con los que el polígono de Lendo alcanzará una superficie de más de un millón de metros cuadrados.



Según explicó Antonio Durán, responsable de la redacción del proyecto, la ampliación será ejecutada en una única fase en terrenos cercanos al actual parque empresarial, entre los lugares de A Torre y Samiráns. De los 338.629 metros cuadrados de la ampliación, 200.514 serán parcelas de usos lucrativos (destinadas a la actividad industrial y comercial), otros 92.636 metros cuadrados serán para espacios públicos libres, mientras el sistema viario y los aparcamientos ocuparán 42.199 metros cuadrados. Los restantes 3.287 metros cuadrados de la superficie serán para equipamientos.



Con respecto al estado de la tramitación, Antonio Quintela, de SEA, informó que el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE) empezó a tramitarse hace poco. El siguiente paso será la aprobación de los proyectos de expropiación, urbanización y parcelación, todos ellos imprescindibles para el inicio de las obras. Además de dar a conocer los detalles del proyecto, los responsables políticos que presidieron el acto de presentación destacaron la importancia que esta ampliación tiene para el municipio.



Así, el alcalde larachés, José Manuel López Varela, hizo hincapié en que el proyecto “non só é unha resposta á crecente demanda de espazos industriais e loxísticos, senón que se trata dunha aposta decidida por inxectar enerxía para fortalecer o tecido empresarial local e consolidar A Laracha como un referente para o investimento e o emprendemento”.



Asimismo, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, aseguró que los avances en la tramitación del proyecto “é unha boa nova para a toda a cidadanía deste concello e de concellos da contorna, porque estamos a crear oportunidades económicas e estamos a construír xuntos un futuro próspero para toda esta comarca”. Rivas también puso en relieve “a xestión proactiva de SEA, tanto na Laracha como noutros polígonos da Costa da Morte; unha xestión que transformou o que antes era unha mera comercializadora de solo a unha entidade útil, que inviste no territorio, que escoita aos concellos e as empresas, respondendo ás necesidades e demandas que se lle fan, con transparencia e eficacia. Un auténtico servizo público”. Por último, la representante del Gobierno estatal en la provincia destacó el papel de los empresarios “porque sen eles proxectos como a ampliación deste parque empresarial non terían sentido”.



Por parte del gobierno autonómico, la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta, Margarita Ardao, insitió en el compromiso y en la máxima colaboración del gobierno gallego con la ampliación del polígono larachés ya que permitirá ampliar el tejido empresarial ya instalado y atraer nuevas inversiones a la comarca.