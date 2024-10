Una delegación de A Laracha presenta el libro de las telleiras en el Concello de O Rosal

Una delegación del Concello de A Laracha, encabezada por el alcalde José Manuel López Varela, junto a los concejales Pablo Cambón y José Ramón Martínez Barbeito, participó en la presentación del libro ‘As telleiras da Laracha e os cabaqueiros do Baixo Miño’ en el Concello de O Rosal.



Esta obra, escrita por Xabier Maceiras, fue destacada en el marco de los actos de la Festa do Outono do Pilar, donde también se inauguró la Feira de Produtos do Rosal. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una demostración del trabajo tradicional de los cabaqueiros a cargo de José Álvarez, conocido como Pepe ‘O Buraco’. La delegación larachesa agradeció la invitación de la alcaldesa del Rosal, Ánxela Fernández, destacó el refuerzo de los vínculos de ambos municipios con esta iniciativ