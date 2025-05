Charlas sobre nutrición y reanimación en los centros escolares de A Laracha

El salón de plenos larachés acogió ayer una nueva reunión de la mesa de trabajo sobre coordinación interinstitucional contra la violencia de género en los sectores de la sanidad y de la enseñanza, con una amplia representación de profesionales de los distintos sectores.

En el encuentro se anunció que los profesionales del centro de salud impartirán charlas formativas en los centros escolares sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y nutrición, para que el alumnado reciba nociones básicas sobre estas cuestiones de interés.



En la reunión participaron la edil de Igualdade, Rocío López; la directora del Centro de Información á Muller y personal técnico de las áreas de Igualdade y Servizos Sociais, así como representantes de las fuerzas de seguridad, de los centros educativos y del centro de salud. Además, por primera vez acudió la coordinadora del Centro de Crise 24 horas para víctimas de violencia sexual de Ferrol, que expuso de forma detallada el funcionamiento y los objetivos de los nuevos recursos especializados, el perfil de las personas que los demandan, la tipología de los profesionales que los atienden y los protocolos de derivación directa que implican directamente a los colectivos presentes en la reunión.



También se informó que el próximo lunes estará en el IES Agra de Leborís un puesto informativo de la campaña Agresión off, eu digo non á violencia sexual, para concienciar sobre la importancia de eliminar estas conductas violentas y no igualitarias, sobre todo entre los más jóvenes. La sesión finalizó con el análisis conjunto de casos y situaciones de especial vulnerabilidad con el fin de definir las actuaciones a seguir entre los distintos agentes implicados.