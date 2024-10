El BNG insta a la Xunta a reforzar el cuadro docente del IES larachés

El grupo parlamentario del BNG presentó varias iniciativas sobre los recortes educativos que afectan al IES Agra de Leborís de A Laracha, en las que insta a la Xunta, entre otras cosas, a reforzar el cuadro docente del centro educativo. En una proposición no de ley presentada a la Comisión 4º de Educación e Cultura, los nacionalistas afirman que el instituto larachés es un ejemplo de los problemas que año tras año se repiten en docenas de centros educativos gallegos al comienza de curso.



“Unhas problemáticas que xa provocaron a mobilización da comunidade educativa do Agra de Leborís no curso pasado e que se reproducen neste curso”, indica el grupo parlamentario. Al respecto, se hacen eco de las reivindicaciones de las familias y de los docentes del propio centro sobre la “masificación” que sufre el instituto en los cursos de ESO y Bachillerato.



La comunidad educativa, recuerda el BNG, denuncia “que o tamaño das clases non cumpre coa normativa, afectando á calidade da docencia e afectando de xeito especial ao alumnado con necesidades educativas especiais”. Al respecto de esto último, recuerdan que el casi centenar de alumnos con estas necesidades que hay en el centro “viu como o equipo de docentes especialistas se reduciu a un único especialista de Pedagoxía Terapéutica (PT), que ademais ten redución de horario por formar parte do cadro directivo”.

Al respecto, señalan también que la falta de profesorado obligó a eliminar materias troncales y optativas presenciales como el latín, griego o física en bachillerato.



“A evolución (aumento) do alumnado neste centro nos últimos cursos non foi acompañada de medidas da Consellería de Educación acordes con ese incremento, nin no relativo ao espazo educativo nin no que atinxe ao cadro docente. E isto ten consecuencias directas na calidade da docencia, que obviamente, se resinte”, reclaman los frentistas.



En este sentido, en la proposición no de ley que, además de reforzar al cuadro docente del centro, reclaman a la Consellería de Educación que refuerce el equipo de especialistas en atención al alumnado con necesidades educativas especiales “de xeito que se garanta a atención e o ensino que precisan e ao que teñen dereito”. Por último, piden que se acometan de inmediato las reformas necesarias en el IES para contar con los espacios adecuados.



Además de la proposición, el grupo parlamentario también presentó un batería de preguntas sobre la situación del centro y las reivindicaciones de las familias y los docentes. Los nacionalistas quieren saber si el gobierno gallego considera que en el instituto larachés se cumplen las ratios legales de alumnado por aula, si tiene previsto adoptar alguna medida para ampliar el centro y cuál es el motivo por que se recortó el número de docentes en los últimos cursos.



Además de en el Parlamento, las reivindicaciones por los recortes educativos sigue en las calles. Ayer en Laxe, las familias del CEIP Cabo da Area se concentraron e hicieron una gran cacerolada por los recortes. Las familias de los alumnos del colegio de Carnota también se manifestaron en el Praza da Pedra por los recortes de profesores en el centro. A esta concentración acudieron los parlamentarios socialistas Patricia Iglesias y Julio Abalde.