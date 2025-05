Avanzan los trámites para dotar al eje entre A Laracha y Carballo de más suelo industrial

Los trámites para dotar al eje formado por A Laracha y Carballo de una mayor oferta de suelo industrial siguen avanzando. A la reciente adjudicación de los contratos de redacción de los proyectos de expropiación, urbanización y parcelación de la tercera fase del polígono de Bértoa –que faltan por formalizarse– se suma la superación de la tramitación ambiental del proyecto de ampliación del polígono de A Laracha.



Esta semana, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidad publicó el informe ambiental estratégico del plan estructurante de suelo empresarial presentado por SEA. Según la resolución favorable, “non se prevé que o Plan estruturante de ordenación para a ampliación do parque empresarial da Laracha teña efectos ambientais adversos”, pero especifica varias medidas que el promotor debe incluir en el plan para garantizar esta nula afectación.



De acuerdo con el documento ambiental, será imprescindible que el plan recoja de manera concreta actuaciones encaminadas a reforzar la ordenación de las zonas verdes. En este sentido, se especifica que, en el entorno de los canales de agua que atraviesan el ámbito, deberán preservarse los ejemplares arbóreos de interés que no resulten incompatibles con la ordenación prevista. Además, en la zona de aparcamiento, situada próxima al núcleo de A Torre, será necesario crear franjas de amortiguación visual y sonora con vegetación de porte arbustivo y arbóreo, a fin de minimizar el impacto en la zona residencial. Así lo refleja el informe del Instituto de Estudos do Territorio, que subraya que “as medidas recollidas no DAE resultan xenéricas e insuficientes para acadar unha boa inserción paisaxística do sector”.



Por otra parte, será obligatorio incorporar un estudio específico de paisaje, una demanda expresa tanto de Urbanismo como del Instituto de Estudos do Territorio. Ambas entidades coinciden en que el plan carece de detalle en este aspecto, lo que dificultaría garantizar una adecuada integración de la actuación en el entorno y en el paisaje inmediato, marcado por la proximidad a suelo rústico y núcleos rurales. Las áreas verdes proyectadas deberán actuar como zonas de transición hacia los bienes patrimoniales catalogados y las áreas residenciales colindantes, funcionando como amortiguadoras del impacto visual y ambiental.

Patrimonio

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por su parte, también plantea condiciones imprescindibles en el ámbito de la protección del patrimonio. El informe recuerda que, aunque los bienes catalogados de A Torre y la vivienda, hórreo, cobertizo y muro en Samiráns se sitúan fuera del ámbito delimitado, sus zonas de protección inciden directamente sobre él.



Por este motivo, el plan deberá garantizar la salvaguarda de estos valores patrimoniales, mediante la realización de una prospección arqueológica completa no solo en el ámbito sino también en un radio mínimo de 200 metros alrededor, para asegurar la identificación de todos los posibles elementos existentes. La propia dirección alerta además de la posible existencia de un yacimiento arqueológico no documentado, asociado al topónimo de “A Torre”, lo que hace imprescindible que se contraste sobre el terreno la presencia de cualquier resto que pudiera requerir protección o intervención.



En materia de abastecimiento y saneamiento, el informe ambiental establece que deberá garantizarse en el plan la suficiencia de las infraestructuras, tanto de agua como de saneamiento, así como la correcta gestión de aguas pluviales conforme a los criterios de sostenibilidad y la planificación hidrológica vigente. Esta cuestión ya se recoge en el plan, que prevé la construcción de un nuevo depósito de agua y la conexión a la red separativa existente, aunque la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade exige que se asegure la coordinación con el proyecto de mejora de la red de abastecimiento de A Laracha promovido por Augas de Galicia, que condiciona la entrada en funcionamiento del polígono ampliado a la puesta en marcha de esas obras.



En cuanto a la movilidad, el propio documento reconoce que la implantación del nuevo suelo industrial implicará un aumento del tráfico rodado en la zona. No obstante, estima que este incremento será canalizado en su mayoría hacia la AG-55, minimizando así la presión sobre la carretera AC-552 y otras infraestructuras viarias próximas. Aun así, el plan deberá reforzar las medidas destinadas a fomentar el uso de modos de transporte no motorizados, como sendas peatonales y carriles bici, garantizando la conectividad con el parque existente y con el tejido urbano de A Laracha.



Una vez conocido el informe ambiental, desde SEA indicaron que los redactores del proyecto ya están trabajando en la inclusión de estas medidas en el plan de ordenación. “Queremos actuar inmediatamente para poder continuar con la tramitación del Plan Estructurante de Ordenación para la ampliación de este parque empresarial”, explicó Beatriz Sestayo, gerente de SEA, tras recibir el informe.



“Es una gran noticia porque este polígono se convertirá en uno de los más destacados de Galicia, tanto por su emplazamiento, como por sus infraestructuras y, en consecuencia, por la capacidad para generar empleo”, añadió la gerente de SEA.