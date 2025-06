Porto de Paula: limpieza industrial y gestión de residuos con la máxima presión en Galicia

En Galicia, donde la industria, el mar y el entorno rural conviven estrechamente, pocas empresas han logrado adaptarse con tanta versatilidad y eficacia a contextos tan diversos como lo ha hecho Hermanos Porto de Paula. Fundada en 2007 y con un crecimiento sólido que hoy les permite operar con 15 equipos móviles y un equipo humano especializado, esta empresa familiar ha alcanzado una posición destacada en el sector gracias a un elemento que los diferencia claramente: son los únicos en Galicia que pueden trabajar con presiones de hasta 3.000 bares.

Este dato no es menor. En el mundo de la limpieza industrial, alcanzar los 3.000 bares no solo significa potencia, sino capacidad técnica, experiencia y seguridad operativa. Gracias a esta presión ultra alta, Hermanos Porto de Paula puede abordar trabajos de decapado, saneamiento y limpieza profunda que otros no pueden ejecutar sin comprometer la integridad de las superficies tratadas.

En sectores como el naval, el industrial o el agrícola, las exigencias en limpieza y mantenimiento son extremas. A menudo se trabaja con superficies contaminadas por hidrocarburos, grasas, lodos o residuos químicos que requieren una intervención potente pero controlada. Aquí es donde Porto de Paula marca la diferencia. La combinación de presión ultra alta y un equipo humano especializado permite eliminar estos residuos sin dañar las estructuras originales y sin necesidad de productos químicos agresivos, lo que además refuerza su compromiso medioambiental.

Una de sus grandes apuestas tecnológicas es el uso de un robot magnético único en Galicia. Este equipo puede limpiar superficies verticales y horizontales en estructuras metálicas sin necesidad de andamios, lo que agiliza los plazos de trabajo y mejora la seguridad. Es especialmente útil en astilleros y puertos, donde permite tratar cascos de buques, cubiertas o hélices con gran precisión. La limpieza sin abrasivos alarga la vida útil de los materiales tratados y reduce el coste de mantenimiento a largo plazo.

Camión de Hermanos Porto de Paula. I CEDIDA

A lo largo de los años, la empresa ha sabido desarrollar soluciones a medida para distintos sectores. Desde industrias que necesitan limpiar digestores, silos, tuberías o calderas, hasta administraciones que requieren intervenciones en zonas ATEX o entornos sensibles. Su metodología parte siempre de un análisis previo para adaptar tanto la maquinaria como los equipos humanos a las condiciones del lugar. Eso les permite ser especialmente eficaces incluso en entornos rurales, en instalaciones agrícolas o en zonas con difícil acceso.

El enfoque integral de Porto de Paula no se limita a la limpieza: también están autorizados para transportar y gestionar residuos peligrosos y no peligrosos, como fangos, aguas contaminadas, arenas, residuos agroalimentarios o aceites. Cumplen con todos los requisitos legales y medioambientales, ofreciendo así un servicio completo y seguro desde la intervención hasta la eliminación del residuo.

En el entorno urbano y rural, también desempeñan un papel clave en el mantenimiento de alcantarillado, fosas sépticas, pozos o separadores de grasas, actuando con rapidez ante emergencias como inundaciones, vertidos o fugas. Su experiencia y capacidad de reacción inmediata los convierte en un recurso de gran valor para ayuntamientos, explotaciones agrarias o comunidades vecinales.