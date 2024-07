Mundos digitales arranca mañana su XXII edición en A Coruña

Mundos Digitales, el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media nacido hace más de dos décadas en A Coruña abre mañana jueves las puertas de su vigésimo segunda edición. La cita tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana en Palexco (A Coruña), y contará con más de 14 pontentes de talla internacional en esta primera jornada, que cerrará con la proyección de los ocho cortometrajes finalistas del Festival Internacional de Animación.



Tras la bienvenida, a las 10:30, a cargo de su director, Manuel Meijide, comenzarán las ponencias. Jerome Denjean será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las charlas con “The Power of the band”, una charla en la que se habla de cómo encontrar tu tribu de personas con ideas afines, abrazar la diversidad para desafiarnos e inspirarnos mutuamente, y salir de nuestra zona de confort para poder crear colectivamente algo verdaderamente único. Jerome Denjean se unió a Blur Studio en 2003 como Character Modeler & Lighter/Compositor, y fue ascendiendo desde CG Supervisor para docenas de cinemáticas de juegos y proyectos cinematográficos, hasta Head of CG, coordinando y mentorizando la gran lista de supervisores y jefes de departamento de Blur Studio. En 2016 Jerome asumió el papel de Supervisor Creative Director de Love Death, and Robots: la aclamada antología de historias cortas animadas de Blur en Netflix, para la que ayudó a coordinar las tres temporadas y la producción de más de 30 episodios realizados por estudios de todo el mundo.



La mañana



A las 12:30 llegará el turno de Enrico Martins, Head of Studio de 22DOGS VFX en Santa Cruz de Tenerife, con su conferencia Desde cero: Cómo montar un estudio… ¡y salir vivo!, en la que comparte su viaje desde los primeros pasos hasta la creación y consolidación de dos estudios de animación y VFX en Canarias, desglosando cómo cada experiencia y obstáculo le han enseñado las necesidades fundamentales de la industria. Hablará sobre la importancia de la investigación y la formación continua, así como del valor de las redes de contactos y la colaboración con otros profesionales del sector. Además, discutirá cómo identificar y satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y proyecto, y cómo adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. A través de ejemplos concretos y anécdotas personales, demostrará que, con perseverancia, creatividad.



A la misma hora, en el auditorio Azken Muga, David Martín, FX artist en Gameloft Barcelona, impartirá su charla FX en acción: técnicas FX para crear skills en los videojuegos, en la que Exploraremos en profundidad todas las técnicas FX y las herramientas utilizadas para la creación de una skill, desde su concepción inicial hasta convertirlo en una funcionalidad compleja y atractiva dentro del juego, aumentando significativamente la interacción del jugador.



A las 13:00 será el turno de Raúl Carbó, CEO, Director de Comunicación y encargado de Desarrollo de proyectos en Atlantis Studio en Tenerife, con su charla Mira, ríe y ama: Creando tráileres que sellan el trato. En esta charla nos sumergiremos en el peculiar mundo de los tráileres y su papel crucial en el lanzamiento y éxito de proyectos de animación. Desde Atlantis Studio compartirán sus experiencias produciendo tráileres que no solo captan la atención de clientes y productores, sino que también aseguran la producción completa de producciones. Analizaremos casos como Vlad & Louise, Mumfie, y el origen de la serie Tara Duncan para Disney, mostrando cómo cada tráiler fue meticulosamente diseñado para conquistar no solo negocios, sino también corazones. Se enfocarán especialmente en su más reciente proyecto para Sony Music, Messi & The Giants, un tráiler que promete mucho y ya está abriendo puertas para una serie animada ambiciosa. Exploraremos las estrategias detrás de su producción, desde la concepción hasta la realización, y destacaremos cómo la creatividad, una narrativa emocionante y un marketing preciso logran conjuntamente expectativas que trascienden las pantallas.



A las 13:30 será el turno de Mauricio García y su ponencia Blasphemous: Cómo un juego indie acabó siendo mucho más, en la que el director del estudio The Game Kitchen nos cuenta los inicios del universo de Blasphemous, algo que empezó siendo un pequeño juego indie sin más pretensiones que ser mínimamente rentable, y del que, sin embargo, parece haberse desprendido un universo de fantasía oscura que deja a todos con ganas de más. Haremos un repaso por los humildes orígenes del equipo y veremos cómo The Game Kitchen se ha transformado en uno de los estudios de videojuegos independientes más grandes del desarrollo nacional, para afrontar retos mucho mayores sin perder la esencia de autor que ha caracterizado siempre a sus creaciones.



A su vez Fernando Serrano, experto en VFX, impartirá su charla ¿Cómo se hizo la cabecera de Berlín?. Dø Postproduction, junto con Deluxe Spain, han sido los encargados de crear una elegante secuencia de títulos que narra las primeras hazañas del personaje Berlín de La casa de papel. Utilizando como base la maqueta de la serie que ayuda a planificar el robo, se recreó hasta el más mínimo detalle de este proyecto. Manchas, polvo, arrugas, texturas y mucho más... Sumándole un aspecto macro e iluminación meticulosa, esta cabecera fue creada con numerosas herramientas que se mostrarán en esta presentación.



La tarde



El turno de tarde comenzará a las 16:00 horas con dos ponencias.



Por un lado, Craig Cadwell imparte la ponencia Breaking the Story Formula, en la que eremos cómo los cineastas han cambiado esas "fórmulas" utilizando "formas" reconocidas de historias para romper con las expectativas. Esto incluye "formas" como el tiempo (Christopher Nolan), el escenario (hermanos Cohen), la psicología y los finales (Michael Arndt). También examinaremos los géneros (como comedia, acción, géneros híbridos) y cómo sus tropos pueden convertirse fácilmente en la fórmula. Entre los tropos de la animación se encuentran las historias de cuentos de hadas, los secundarios graciosos, las canciones, "los quiero" y los villanos claros. Craig Caldwell es profesor de USTAR (Utah Science Technology and Research), Clúster de Medios Digitales, en la Universidad de Utah y fundador del programa de alto nivel de Entertainment Arts Engineering Game.



Por otro, Víctor Bonafonte y Emilio Ferrari hablarán de Crimson Harbor: El desafío de la animación real-time. Crimson Harbor es probablemente uno de los mejores cortometrajes indies de animación real-time que se va a ver en mucho tiempo. Escrito y dirigido por Víctor Bonafonte y co-producido por Beauty and The Bit y Raised by Monsters, Crimson Harbor nace y se desarrolla como un precioso desafío: el de rodar un cortometraje de animación con temática y estética adulta, explorando paisajes oníricos que se alejen del look de los videojuegos para recorrer caminos que resuenen más con el cine. La premisa interna era crear el cortometraje con tecnología real-time, con todas las ventajas e inconvenientes que supone. El auténtico desafío vino cuando se intentó afrontar una producción de este calibre con muy poco presupuesto, un equipo muy reducido y unos tiempos muy cortos…allí realmente comenzó la aventura.



A las 17:00 será el turno de El monomito de la creatividad, una charla impartida por Jorge Morais, realizador y artista independiente licenciado en Bellas Artes y con Máster en dirección de cine, desde temprana edad ha estado vinculado al mundo de la publicidad colaborando con marcas nacionales como Estrella Galicia, Inditex o Nestlé. En 2010 estrenó su primer cortometraje de animación, The Painter of Skies, como proyecto final de Máster, logrando un gran reconocimiento nacional e internacional, siendo un proyecto seleccionado en más 300 festivales y recibiendo 125 premios en todo el mundo. Tras pasar esta experiencia emprende un ciclo de viajes por diferentes estudios y productoras audiovisuales en Portugal, Inglaterra, India y finalmente Alemania, donde ha tenido la oportunidad de colaborar con algunos estudios como Toonz Media, Camal Studio, Avakai,Media, Arc Solutions o Keizo entre otros y para marcas como Mclaren, BMW Group, Sparkasse, Fette Compacting o Volkswagen, dándole la oportunidad de de profundizar sus conocimientos en diferentes áreas de la producción, especialmente en diseño de producción, modelado y cinemática. Actualmente compagina la colaboración con diferentes estudios y la promoción de su segundo cortometraje In Half al mismo tiempo que desarrolla contenido para un próximo proyecto personal.



Mientras, en la sala contigua Cristina García hablará sobre sobre el proceso de iteración, desde las primeras fases de desarrollo hasta el producto final. Cómo se crean experiencias que potencian los sistemas principales del juego y, sobre el desafío de dar vida a un proyecto como Smalland: Survive the Wilds, creando un mundo que evoca la realidad a pequeña escala en su charla Más allá de los obstáculos: el arte de poner piedras.



A las 18:00 será el turno de Carlos F. de Vigo y Alba Meijide, expertos en IA que presentarán el proyecto AI Assemble, na iniciativa de agrupación de empresas, laboratorios, profesionales e instituciones vinculadas a la investigación, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en contextos de alta especialización científica, para el diseño y divulgación de una estrategia sobre la aplicación de la IA desde diversas perspectivas destacando el contexto de las industrias creativas digitales.



A las 18:30 comenzará Misterclass: Tesoros, trampas y cómo domar al Kraken de la creatividad, a cargo de Ramiro AMK Fernández, en la que ofrece una perspectiva sincera sobre el proceso creativo. Aprenderemos a reconocer y superar las trampas y obstáculos que a menudo nos impiden avanzar. Veremos cara a cara al Kraken, esa bestia interna que a veces nos acecha cuando creamos, y aprenderemos herramientas para domarla. Al final de este viaje, habremos llegado a un preciado tesoro. ¿Qué tesoro es ese? Eso es algo que descubriremos juntos en esta emocionante travesía.



Feria de empleo y coffee whit...



Durante todo el día estará también en funcionamiento la Feria de Empleo (de 12 a 14 y de 16 a 19), en la que más de una docena de empresas punteras del sector buscan a sus nuevos fichajes entre los jóvenes talentos que se acercan a Mundos Digitales.



Esta feria forma parte de la esencia del proyecto: crear un espacio de conexión entre los profesionales de todo el mundo en el que aprender y desarrollarse. Y, dentro de esta línea, son especialmente relevantes los Coffee With..., iniciativas de cercanía, para grupos reducidos, previa inscripción, que mañana jueves tendrán como protagonistas a Abraham López a las 17:00 y a John Haley a las 18:30.



Abraham López es director cinematográfico y Animation Supervisor con más de 20 años de experiencia en el mundo de la animación 3D, ganador del premio Goya 2021 con Blue y Malone Casos Imposibles. En su paso por el mundo de la publicidad, ha realizado spots para BMW, Adidas y Disney. Su filmografía como director y Animation Supervisor incluye la serie de RTVE Clanners y el largometraje Deep de The Thinklab Media. Director de animación del largometraje Dragonkeeper, la coproducción internacional entre China y España más ambiciosa de la historia y está en fase de desarrollo de la coproducción internacional The Impossible Journey, el primer largometraje del universo de Blue y Malone.



John Haley ha contribuido a múltiples películas nominadas y ganadoras del Oscar®, y programas nominados y ganadores del Emmy®, a lo largo de su carrera de efectos visuales. Haley trabaja actualmente en Marvel Studios como supervisor de efectos visuales en la serie WONDERMAN Marvel para Disney+. Sus proyectos anteriores en Marvel incluyen Echo, Secret Invasion, Moon Knight, Y The Falcon And The Winter Soldier. Haley trabaja en el plató y con proveedores de todo el mundo para completar las complejas tomas de efectos visuales de cada proyecto. Antes de unirse a Marvel Studios, Haley trabajó como supervisor sénior de efectos visuales para Rhythm & Hues entre 2017 y 2020. Mientras estuvo en R&H trabajó en una gran variedad de proyectos: cine, televisión, parques temáticos y un anuncio de la Super Bowl. En 2019 y 2020, Haley se desempeñó como supervisor de la 2da Unidad en THE KING´S MAN, retomando un papel que desempeñó en 2016 como supervisor en el set en KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE. Una vez finalizada la fotografía, Haley entregó tomas con R&H. Otros proyectos mientras estuvo en R&H incluyeron las películas: Barb And Star Go To Vista Del Mar, Hellboy, Y Slenderman, Y Los Programas De Tv: Amazon's The Boys Seasons 1&2, Hbo's Westworld Season 2, Righteous Gemstones, Y Netflix's Lost In Space.



Cortometrajes finalistas



A las 18:30 tendrá lugar también la proyección de los siete cortometrajes finalistas del Festival Internacional de Animación. Con dos secciones: mejor cortometraje de animación y mejor cortometraje de animación nacional, el certamen cuenta este año con siete piezas finalistas -In Half compite en ambas categorías-.