El TSXG paraliza dos eólicos en provincias de Lugo y Ourense

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha emitido un nuevo auto en el que ha acordado la suspensión de la autorización administrativa previa y de construcción otorgada por la Xunta de Galicia para el proyecto del parque eólico Marcofan. Además, ha decretado la paralización cautelar del proyecto eólico Serra do Punago por la caducidad de la declaración de impacto ambiental (DIA).



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha notificado hasta hoy 62 autos en los que decide sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de 37 parques eólicos, de los cuales 33 han sido estimatorios -Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan y Serra do Punago; y, el resto (4), desestimatorios -Vilartoxo, Neboada, Monte do Cordal y Seselle-.



Además, el TSXG rechaza en otro auto (7256) la solicitud de medida precautoria de Volantis Renovables consistente en la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la desestimación por silencio de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación del recurso de alzada de 16 de noviembre de 2021 formulado contra la resolución de 26 de octubre de 2021 de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales que inadmite la solicitud de autorización administrativa del parque eólico Aián.