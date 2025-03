El Sergas exporta la plataforma de teleasistencia domiciliaria 'Telea' a cuatro regiones de Suecia e Italia

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha exportado la plataforma de teleasistencia domiciliaria 'Telea' a cuatro regiones de Suecia e Italia. En concreto, este programa será pilotado en la región sueca de Norrbotten, mientras que en Italia será en el Piemonte, Teramo, Emilia-Romagna.

De este modo, la técnica de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Carmen Orosa, y el coordinador del Nodo de innovación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Daniel Simón, han participado en la capital eslovena en la reunión anual que organizan los socios del proyecto europeo 'Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care' (Circe), donde han destacado el valor de esta plataforma.

Según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo de Circe es la transferencia de "seis buenas prácticas" de los servicios de atención primaria de España, Bélgica, Portugal y Eslovenia para que puedan implantarse en otros 12 países miembros.

En este contexto, los representantes del Sergas y de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (Acis) han compartido sus impresiones sobre los métodos de evaluación para medir tanto el impacto de los proyectos como su sostenibilidad, entre otras cuestiones.

Con todo, la segunda de las jornadas ha continuado con la presentación de las tareas que se van a desarrollar en el proceso de "transferencia, implementación, refuerzo de capacidades y sostenibilidad", elementos "clave" para el desarrollo conjunto y la transferencia de prácticas sanitarias durante los próximos meses.