Rueda pronostica que Galicia batirá el récord de turistas con ocho millones de viajeros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pronosticado que este año Galicia volverá a batir el récord de turistas al alcanzar los 8 millones de personas y no la ve como un destino saturado, sino en pleno crecimiento.



En el foro organizado 'Cumprir cos compromisos: a folla de ruta da Xunta para 2030', Rueda ha dicho este martes que el "indicador" del Camino de Santiago en los primeros cinco meses del año apunta a un nuevo año de récord.



Ha cifrado en torno a los 8 millones de turistas la cifra que prevé alcanzar este año, en el que piensa que la llegada de la alta velocidad ferroviaria también es un aliciente para el turismo del resto del Estado.



"Ojo con el tema de la turismofobia y ojo con decir que somos un destino saturado", ha advertido, y ha asegurado que Galicia está "empezando a crecer" por lo que es momento de "racionalizar" y "desestacionalizar" el turismo.



Ha matizado que si algún ayuntamiento, como es el caso de Santiago, quiere una tasa turística, él no se negará, si bien no la pediría y lo hará "responsable de manejarla y de sus efectos".



"Galicia no es un destino saturado, es un destino que hay que preservar, que hay que cuidar mucho, no digamos que no venga más gente", ha proseguido.



En el foro, Rueda ha dicho que centra su acción de gobierno en "la gestión y la planificación" y plantea escenarios "de dos legislaturas aunque luego le toque a otro ejecutarlos" porque entiende que es un plazo razonable para "fiscalizar".



Ha establecido como líneas prioritarias para Galicia la eficacia, prosperar, aprovechar las oportunidades y cuidar los sectores clave como el primario, el comercio o los autónomos.



El presidente de la Xunta ha censurado al Gobierno al no tener nuevos presupuestos, pues ha dicho que "las actuaciones nuevas no se pueden hacer con presupuestos prorrogados" y ha añadido que "la Xunta de Galicia no va a poder actualizar los sueldos de sus empleados", por lo menos "mientras no encuentre la forma".



En ese sentido, ha considerado que también se reducen los ingresos a cuenta de las comunidades autónomas, por lo que "Galicia se está endeudando para cubrir esa diferencia entre lo que nos correspondía y lo que estamos recibiendo", si bien en otro momento de su intervención ha aclarado que durante los últimos años ha optado por endeudarse "como todo el mundo" dado que "convenía hacerlo porque las circunstancias financieras eran muy ventajosas".



Respecto a la financiación autonómica, ha insistido en que es el momento para abordar esta situación sin "quebrar el principio de igualdad".



De cara al futuro, ha insistido en el mensaje de aprovechar la "estabilidad política" porque implica confianza y "capacidad para traer inversiones", lo que también ha vinculado con la "posición geoestratégica" de la comunidad.



Una vez más se ha referido al proyecto de factoría de celulosa del grupo portugués Altri en Palas de Rei (Lugo), pues ha recalcado que se autorizarán todos los proyectos viables al margen de otro tipo de presiones.



"Si son viables y decimos que no, están frotándose las manos en otros lugares", ha agregado antes de citar que existen una serie de proyectos similares "tractores" que generarán, según sus cálculos, entre 12.000 y 14.000 empleos.



Respecto a la autopista AP-9, ha dicho que "todo el mundo tiene su parte de culpa" sobre la prórroga del peaje hasta 2048 -la vigente la firmó el PP-, si bien espera que se termine antes, pues ve unidad en Galicia para ello y varios compromisos, por un lado del PSdeG en campaña y por otro del BNG en su acuerdo de investidura.



"Cuando me reciba el presidente del Gobierno, se lo voy a decir", ha añadido y ha recordado que él no se comprometió al "rescate de las autopistas" gallegas, si bien sí a la congelación, que ya se aplica.



El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, lo ha presentado y ha opinado que la sociedad gallega tiene el "privilegio" de la "necesaria estabilidad", que evita, en su opinión, que "las diferencias ideológicas" paralicen proyectos.