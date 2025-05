Nuevos lectorados enseñarán la cultura gallega en seis países

La Xunta acaba de abrir la convocatoria de diez plazas de lectorados para reforzar la enseñanza de lengua, literatura y cultura gallegas en dos comunidades autónomas y seis países extranjeros para este año 2025.



En concreto, las seis bolsas de formación en otras comunidades autónomas españolas, a las que se destina una inversión cercana a los 300.000 euros, se desarrollarán en la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universidad de Granada.

En el caso de las plazas para el extranjero, será en la Universidade do Algarve, en Portugal; en la Universidade do Estado do Río de Janeiro, en Brasil, y Sveuciliste u Zadru, en Croacia.

Centros gallegos



Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia, que ya ha publicado la convocatoria de las seis plazas para personal de beca y cuatro para contratado. En este caso, las plazas pertenecen a los centros gallegos de las Universidades Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, en Alemania; Universidade do Miño, en Portugal; University of Oxford, en Reino Unido, y Uniwersytet Warszawski, en Polonia.



Según indicó el Gobierno autonómico, el programa de formación, con una duración máxima de tres años en ambos casos, tendrá un “marcado” carácter práctico y estará integrado por actividades relacionadas con la docencia, la programación y la organización de tareas, la investigación, la difusión y la promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas.



Con todo, el plazo para la presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el próximo día 17 de junio y, en esta convocatoria, podrán participar todas aquellas personas que estén en posesión de algunas de las titulaciones de Filología Gallega y Filología Románica, los grados en Lengua y Literatura Gallegas, Estudios de Gallego y Español, Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, Filología Aplicada Gallega y Española y estudios Lingüísticos y Literarios en Gallego y Portugués.