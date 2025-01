Baltar nega ante o Tribunal Supremo que cometese delito vial

O senador do PP José Manuel Baltar Blanco rexeitou cometer un delito contra a seguridade viaria por circular nun coche oficial a 215 quilómetros por hora (km/h) xa que a Garda Civil notificoulle que o seu exceso de velocidade “supoñía unha infracción administrativa”. “Nunca superei o 200 km/h”, dixo.



O tamén expresidente da Deputación de Ourense referiuse así no xuízo que se desenvolve no Tribunal Supremo polo que a Fiscalía pide unha multa de 1.800 euros e un ano de privación do carné de conducir por un delito contra a seguridade viaria.



A Fiscalía acusa a Baltar de conducir a 215 km/h ao alcanzar o punto quilométrico 66,900, dentro do termo municipal zamorano de Asturianos, nun tramo limitado a 120km/h na A-52 sentido Benavente (Zamora) o 23 de abril de 2023.



“Nunca superei o 200km/h porque o velocímetro diríamo, o axente díxome que, coa marxe de erro do radar, aquela velocidade supoñía unha infracción administrativa e que se fose 216 estariamos a falar presuntamente dun delito”, explicou.



Sobre o ocorrido, indicou que foi interceptado polos axentes tras o aviso dun radar e que, tras facer as comprobacións oportunas, comunicáronlle que cometera unha infracción administrativa e que o pago supoñía a finalización do proceso administrativo.



Na vista, un axente que interveu no control explicou que “a velocidade de captación foi de 215 km/h” e que aplicado unha marxe de erro do 5%, como corresponde a este radar estático, a velocidade aproximada sería de “204 km/h”. “Non hai ningunha dúbida de que estamos #ante un suposto penal” porque se superan o 200 km/h, o mínimo para ser considerado delito. “Sorprendeunos o paso do vehículo”, agregou.



Agora ben, “#ante a dúbida que tiña como operador” nese momento, in situ, “optouse pola infracción administrativa ata ter constancia da porcentaxe de erro que consta no cinemómetro”, como corroborou outro axente.

O que fose capitán da Garda Civil no momento no se que produciron os feitos dixo que “debería aplicarse outra marxe de erro” –o atestado recolleu que podía ser do 5% ou do 7%, nese caso non sería delito– e que por iso máis tarde puxo os feitos en coñecemento da autoridade xudicial “por se tivese relevancia penal”.



“Simplemente cometeuse un erro”, engadiu, deixando claro que se tramitou o caso “como o de calquera cidadán” e asegurando que descoñecía o cargo público de Baltar.