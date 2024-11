Óscar Ínsua dice que los políticos del PP de la comarca callan ‘como Xudas’ ante la falta de centros de día

El diputado del BNG, Óscar Insua preguntó en el Parlamento de Galicia si la Xunta tiene previsto construir centros de día en la Costa da Morte el próximo año para solucionar el problema de los grandes dependientes y si va a aprovechar el edificio ya construido en Corcubión que ya estaría preparado para albergar 22 plazas.



En una nota de prensa posterior al debate plenario, el nacionalista dijo que la conselleira de Política Social, Fabiola García, no había respondido a la pregunta por cuanto, “se limitou a enumerar as casas do maior que xa hai na comarca para xustificar que están a solucionar o problema”.



Insua acusó al Gobierno gallego “de ‘maltratar’ e ‘condenar’ ás persoas que precisen dun centro de día a quedar nas súas casas, un ‘castigo’ que conta con visto bo dos políticos da comarca, que calan como Xudas”.



El diputado del Bloque se dirigió a la bancada de los populares diciéndoles que “teñen vostedes a oportunidade de abrir o centro de día de Corcubión e de crear outro novo. Está nas súas mans acabar con maltrato aos dependentes na miña comarca”.



En declaraciones posteriores a su intervención en el pleno del Parlamento de Galicia, Insua aseguró que el BNG seguirá insistiendo para defender los derechos de las familias a que sus mayores reciban los cuidados que merecen en centros de día, y a que puedan conciliar de la mejor forma sus vidas.