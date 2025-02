El BNG de Cee pretende que los cementerios del municipio queden exentos del pago del IBI

El grupo municipal del BNG de Cee ha presentado un escrito por registro en el que solicita que se modifique la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a fin de introducir en su apartado de exenciones a los distintos cementerios parroquiales, toda vez que hay varios que están pagando el impuesto en cuestión.



“En Cee, a máis do de San Paio de Refoxos e do cemiterio vello do Campo do Sacramento, existen también os das parroquias. Cada un deles é xestionado polas asociacións veciñais que se encargan da limpeza e demais mantemento, tendo un custe cero para as arcas municipais, polo que o mínimo é non cobrarlles o recibo da contribución”, señala Serxio Domínguez Louro, portavoz del grupo.



El nacionalista ceense muestra también su extrañeza por el hecho de que desde 2023 se esté pagando el IBI por el cementerio de Brens “cando até aquel mommento no se facía”, motivo por el que una vez analizada la ordenanza en vigor y realizada una consulta jurídica, el BNG tomó la decisión de solicitar el cambio de dicha normativa.