El Bloque exige a la Xunta que apruebe y licite ya la conclusión de la autovía de la Costa da Morte

El diputado del BNG de la Costa da Morte, Oscar Insua, anunció el viernes que ha presentado nuevas iniciativas en el Parlamento gallego sobre la conclusión de la autovía AG-55. En las mismas, reclama a la Xunta que inicie los trámites para licitar en este primer semestre del año las obras del tramo entre Salto y Berdoias, incluyendo el desdoblamiento de la vía, con dos carriles para cada sentido de circulación.

En rueda de prensa en Salto (Vimianzo), acompañado por los alcaldes de Corcubión y Zas, así como de representantes del BNG en la comarca, Insua explicó que esta semana visitó las oficinas de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para ver los expedientes relativos a la autovía. Añadió que el BNG exigirá al Gobierno gallego que aprueba el proyecto de la primera fase de prolongación. Oscar Insua manifestó que la Costa da Morte “non pode agardar máis”, después de comprobar que tras cinco años de espera la Xunta todavía respondió hace unos días a las alegaciones al proyecto y que queda mucho por aprobar. “Que vaian buscando os cartos debaixo das pedras porque os oito millóns de euros non van chegar a nada”, afirmó.

“Todo isto é produto do desleixo e falta de compromiso do PP coa comarca e a situación ten que cambiar xa”, tras dos décadas de espera y de “falsas promesas”, afirmó Insua.