Alternativa dos Veciños denunciará posibles ilegalidades en el Concello fisterrán

La asamblea abierta celebrada el pasado viernes por Alternativa dos Veciños de Fisterra resultó muy tensa, como evidencia el hecho de que el asesor del partido, Juan Francisco Martín Traba, invitase a la alcaldesa, Áurea Domínguez, a abandonar un concurrido salón de actos del propio Concello de Fisterra, aunque la aludida hizo caso omiso. Sí fueron expulsadas, en cambio, dos personas del público.



La reunión evidenció lo que parecen posturas irreconciliables entre la alcaldesa y el teniente de alcalde, Francisco Antonio Lestón Redonda, por un parte, y la dirección del partido, por otra.



Las valoraciones de unos y otros a través de las redes sociales tras lo sucedido en la asamblea así lo indican.



Juan Francisco Martín confirmó a través del perfil de Facebook de Alternativa dos Veciños que esta formación presentará una demanda para que se investiguen las posibles ilegalidades e irregularidades que puedan existir en ciertos expedientes de contratación y de urbanismo.



Al respecto, añade, “durante anos, o urbanismo municipal virou arredor dunha empresa, á cal se lle adxudicaron, mediante procedementos ilegais e irregulares varios contratos, tales como a prestación de servizos municipais de urbanismo, redaccion do PXOM, redacción del Plan do Casco Histórico, modificación puntual do Plan Xeral e numerosas redaccións de proxectos e direccións de obras”.



Alude asimimo a otras posibles irregularidades como un seguro privado de salud del que solo disponen cinco trabajadores funcionarios del Concello y que fue contratado en 1984.



También cita la “grave situación de todos os contratos de servicios y suministros, “algúns en precario e outros son irregulares”. “E xa non entremos, añade, nos numerosos levantamentos de reparos da legalidade interpostos pola Intervención municipal para pagar facturas irregulares”, finaliza diciendo Martín Traba, para el que “a situación é gravísima e algúns terán que responder por iso”.



El asesor del Grupo de Alternativa dos Veciños en la Diputación Provincial de A Coruña también acusa a la otra parte de acudir a la asamblea del pasado viernes con el único fin de “entorpecer e impedir que os asistentes puidesen escoitar e entender as graves situacións que existen no Concello de Fisterra” y de las que habría presentado “documentación veraz e con datos contrastados”, algo que, asegura, “deixou descolocada” a la otra parte.

La alcaldesa dice que intentan echarla

El comunicado difundido por la alcaldesa, Áurea Dominguez, a través de las redes sociales ofrece una versión muy distinta de la del asesor del partido, al que acusa de pronunciar un mitin y de no permitir a algunos de los asistentes dar su opinión sobre los temas expuestos por el mismo.

“A exposición do asesor baseouse, por unha banda, na figura do técnico de urbanismo, sobre quen acabou dicindo que cobraba dun xeito e máis de outro, ó mesmo tempo que facía un xesto coa man hacia adiante e logo hacia atrás. Indignante ter que escoitar e ver iso na casa do Concello”, dice Domínguez Sisto.

También acusa al asesor de mantener una “caza de bruxas” contra ella y que “neste caso anunciou que en breves días se me abriría un expediente tralo que sería expulsada do partido, dando así por resolto un expediente que aínda non foi iniciado. Tamén que sería expulsado do mesmo o tenente de alcalde, Francisco Antonio Lestón Redonda”.

La alcaldesa entiende que la intervención del asesor “cruzou a línea do permitido nunha democracia, máis ben foi propia doutros tempos nos que o escarnio público era a arma dos máis pudientes sobre os que querían dominar e someter”.

Por último, asegura que ella y el teniente de alcalde “non viñemos (a la política) para defender escuros intereses partidistas e odios enquistados., viñemos a traballar para Fisterra”, concluye, a la vez que dice ser la alcaldesa de “todos e todas” .