En 2024 pasaron por la Oficina de Turismo do Ézaro 40.000 personas

La Oficina de Información Turística (OIT) do Ézaro, en el municipio de Dumbría, atendió durante el pasado año a un total de 39.965 visitantes, según se recoge en la memoria que acaban de hacer pública los responsables de un servicio que abrió sus puertas en 2008, si bien no fue hasta 2012 cuando pasó a estar abierto todo el año y no sólo durante la estación estival.



El perfil del visitante varía precisamente en función de la época del año. Los meses de mayor afluencia fueron agosto (7.941), septiembre (7.348), julio (5.708) y mayo (5.039). Los registros de septiembre y mayo se explican por el elevado número de excursionistas llegados en autocares.



A este respecto cabe destacar que los desplazamientos en grupo experimentaron un gran crecimiento en los últimos años. Corresponden a viajes de peregrinos que finalizaron el Camino en Santiago y optan por hacer un tour por la Costa da Morte.

Su procedencia es muy diversa: Corea del Sur, Paraguay, Polonia, Australia, Estados Unidos, México, Argentina, Japón, pero también de países más cercanos como Alemania, Francia o Portugal, así como de muchas comunidades autónomas de España.



Si en los meses de verano predominan los viajes en grupo y en familia, el otoño es la época del año en la que más parejas de jubilados pasaron por la OIT del Ézaro.



Los días de mayor número de visitantes atendidos en la oficina de turismo dumbriesa en 2024 fueron: el sábado 28 setembro con 699 visitantes; el martes 20 agosto con 559; el jueves 18 julio con 543; el martes 3 setembro con 535; el martes 27 agosto con 514; y el martes 4 junio con 506.



Estos datos no son extrapolables a los que recibe la Fervenza do Ézaro por cuanto en la OIT solo se atiende 7 horas al día durante 5 días a la semana y quedan así sin computar los visitantes que no pasan por la OIT, los que llegan fuera del horario de atención al público o el gran número de personas que se acerca a disfrutar del espectáculo audiovisual nocturno que se ofrece en la cascada.