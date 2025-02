Un velero encalla en la playa fisterrana de Langosteira empujado por el temporal

Un velero de siete metros de eslora propiedad de un vecino de Fisterra encalló esta mañana en la playa de Langosteira empujado por el temporal. Según la Policía Local, la embarcación estaba amarrada en el puerto local, pero las fuertes rachas de viento que se han registrado en la comarca desde anoche provocaron la rotura de los amarres, haciendo que el velero quedara a la deriba y, finalmente, encallara en la playa.





En la embarcación no había nadie, según comprobaron agentes de la Policía Local. A primera hora de la tarde ya estaba una grúa en la zona retirando la embarcación de la zona de la marea hasta la parte más alta de la playa para que el temporal no cause daños en la nace. Allí, con la autorización de Costas, permanecerá hasta el jueves, cuando se prevé que mejore el estado del mar y pueda volver a ser trasladado al puerto.